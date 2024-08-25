Де зараз і чим займається Анастасія Петрик, яка виграла "Дитяче Євробачення-2012"

Багато хто з нас пам'ятає 10-річну дівчинку Настю Петрик, яка 12 років тому вразила всіх вокалом на "Дитячому Євробаченні" та посіла перше місце.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає і чим займається талановита співачка.

Петрик після перемоги на Євробаченні (фото: wikipedia.org)

Що відомо про Настю Петрик

Настя народилася у 2002 році в Одесі у родині музикантів: батько - клавішник, а мама - скрипалька.

Сильним вокалом з дитинства вирізнялася не лише вона, а й її старша сестра Вікторія, яка у 2008 році у віці 11 років брала участь у "Дитячому Євробаченні", де посіла друге місце.

Сестри Петрик часто виступали на одній сцені. Так, на шоу "Україна має талант-2" у 2010 році Настя виступала дуетом із Вікторією, вразивши суддів Ігоря Кондратюка, Влада Яму та Славу Фролову.

У 2010 році Анастасія Петрик посіла перше місце у конкурсі "Дитяча Нова хвиля" у молодшій віковій категорії. Наступного року вона знову вийшла на сцену конкурсу як почесний гість. Дівчинка заспівала пісню Ірини Білик "Сніг" у дуеті з Філіпом Кіркоровим.

Участь у "Дитячому Євробаченні-2012" та "Новій хвилі"

8 липня 2012 року вона перемогла у національному відборі на "Дитяче Євробачення-2012", отримавши право представляти на ньому Україну у фіналі.

На "Дитячому Євробаченні" в Амстердамі українка виконала пісню "Небо". Її дорослий та сильний вокал сподобався Європі. Пісня вразила глядачів та професійне журі - 12 країн-учасниць оцінили її у 138 балів.

В 2014 році дівчинка заспівала зі старшою сестрою на сцені "Нової хвилі" в Юрмалі - там вона отримала другу премію конкурсу.

Співпраця з росіянами

Ще у 2012 році Анастасія спільно з російським хіп-хоп виконавцем T-killah записала пісню "Маленький солдат", представлену в його дебютному альбомі Boom.

Маленька актриса на сцені (фото: wikipedia.org)

Незважаючи на початок російсько-української війни, Петрик часто з'являвся на російському ТБ. Українка виступала у дуетах із такими російськими виконавцями: Юлією Савичевою, Філіпом Кіркоровим, Владом Соколовським тощо. У 2017 році знімалася у програмі Андрія Малахова.

У 2017 році вийшов кліп Анастасії на пісню Doors Closed. Після цього співачка не мала нових релізів.

Де Петрик зараз

До початку повномасштабного вторгнення дівчина жила в Одесі, а потім переїхала зі своїми батьками до США (штат Філадельфія).

Сестри Петрик у 2019 році (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Петрик до повномасштабної війни (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

У квітні 2022 року в інтерв'ю американському телеканалу CBS Philadelphia вона розповідала про початок війни в Україні та про те, як злякалася, коли почула перші вибухи 24 лютого 2022 року. Після вторгнення Петрик з матір'ю виїхали до США, де на той момент був батько сімейства. Він виїхав з країни за кілька місяців до початку повномасштабної війни та хотів перевезти родину заради кращого життя.

Настя з батьками (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Зараз зірка рідко публікує фото та відео в Instagram. Здебільшого це її портрети чи фото з подорожей.

Петрик зараз (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Тему війни в Україні дівчина не порушує у своєму блозі, як і не публікує різноманітні збори на потреби ЗСУ, біженців або для постраждалих від російської агресії.

Дівчина насолоджується життям за кордоном (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

У 2024 році співачці виповнилося 22 роки. Остання публікація артистки - з таємничим незнайомцем. Можливо, у такий спосіб Петрик анонсувала зміни в особистому житті.

Настя з коханим (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)