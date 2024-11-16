Дитяче Євробачення 2024. Як виступила Україна і хто переміг (відео)

16 листопада в Мадриді відбувся фінал Дитячого Євробачення. Цього року нашу країну представив Артем Котенко, який підкорив сцену піснею "Дім" та розчулив глядачів.

Хто переміг на Дитячому Євробаченні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію конкурсу.

Як виступила Україна

Артем Котенко вийшов на сцену під номером 14. Він впевнено тримався на сцені й щемливо виконав пісню, яку для нього написала музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова.

Виступ Артема Котенка (скріншоти)

Ця композиція показала світу, що кожна людина прагне мати місце, в якому відчуватиме себе в безпеці. Артем, який народився та мешкає в Охтирці Сумської області, яка постійно страждає від ударів з боку російських окупантів, хотів показати світу біль українців, адже нині чимало громадян нашої країни втратили оселю та були вимушені покинути рідні міста.

Хто переміг на Дитячому Євробаченні

За результатами голосування, яке проходило з 15 листопада, перше місце здобула Грузія, яку представляв Andria Putkaradze (Андрія Путкарадзе) з піснею "To My Mom". До речі саме цій країні свої 12 балів віддала Україна.

На Дитячому Євробаченні перемогла Грузія (скріншот)

На 2 місці опинилася Португалія, а Україна посіла на конкурсі 3 місце. Котенко дуже радів результатам, а також щиро привітав переможця.

За результатами національних журі Костенко отримав 122 бали і посів 2 місце. Однак глядачі віддали юному українцю всього 81 бал.

Україна в трійці фіналістів Дитячого Євробачення (скріншот)

Виступ переможця - відео

Дитяче Євробачення - трансляція