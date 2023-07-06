Діткам сподобається. Тримайте рецепт найсмачнішого чорничного чизкейка (відео)

Чизкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі кисломолочного сиру. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста. Такі ласощі приготувати нескладно, і вони точно припадуть вам до смаку.
Рецептом поділились в пабліку "Смачні рецепти блогерів".
Для приготування неймовірно смачного чизкейку, вам знадобляться
Основа:
Начинка:
Спочатку потрібно насипати в миску борошно, додати сіль, розпушувач та масло. Все змішати в однорідну масу, розтираючи у крихту. Після цього додати цукор і яйце та замішати тісто. Викласти его у деко та сформувати дно та бортики. Поставити на деякий час в холодильник.
Тим часом в миску до крем-сиру додати цукор, крохмаль та чорницю. Збити блендером до однорідності. Дістати форму з тістом з холодильника та викласти туди отриману начинку та розрівняти її. Поставити в попередньо розігріту до 160 градусів духовку та випікати приблизно годину. Після цього готовий десерт залишити у формі до повного охолодження та поставити в холодильник на 1-2 години. Потім вже можна чизкейк розрізати.
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