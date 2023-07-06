Діткам сподобається. Тримайте рецепт найсмачнішого чорничного чизкейка (відео)

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачного чизкейку, вам знадобляться

Основа:

борошно - 320 г

сіль - дрібка

розпушувач - 1 ч. л.

вершкове масло - 100 г

цукор - 130 г

яйця - 1 шт.

Начинка:

крем-сир - 1 кг

цукор - 150 г

крохмаль - 50 г

чорниця - 250 г

Як готувати

Спочатку потрібно насипати в миску борошно, додати сіль, розпушувач та масло. Все змішати в однорідну масу, розтираючи у крихту. Після цього додати цукор і яйце та замішати тісто. Викласти его у деко та сформувати дно та бортики. Поставити на деякий час в холодильник.

Тим часом в миску до крем-сиру додати цукор, крохмаль та чорницю. Збити блендером до однорідності. Дістати форму з тістом з холодильника та викласти туди отриману начинку та розрівняти її. Поставити в попередньо розігріту до 160 градусів духовку та випікати приблизно годину. Після цього готовий десерт залишити у формі до повного охолодження та поставити в холодильник на 1-2 години. Потім вже можна чизкейк розрізати.