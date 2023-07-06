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Детям понравится. Держите рецепт вкуснейшего черничного чизкейка (видео)

Как приготовить черничный чизкейк (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе творога. Часто в него добавляют фрукты, желе, делают подкладку из теста. Такое лакомство приготовить несложно, и оно точно придется вам по вкусу.

Рецептом поделились в паблике "Смачні рецепти блогерів".

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусного чизкейка, вам понадобятся

Основа:

  • мука - 320 г
  • соль - щепотка
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • сливочное масло - 100 г
  • сахар - 130 г
  • яйца - 1 шт.

Начинка:

  • крем-сыр - 1 кг
  • сахар - 150 г
  • крахмал - 50 г
  • черника - 250 г

Как готовить

Сначала нужно насыпать в миску муку, добавить соль, разрыхлитель и масло. Все смешать в однородную массу, растирая в крошку. Затем добавить сахар и яйцо и замесить тесто. Выложить его в противень и сформировать дно и бортики. Поставить на время в холодильник.

Тем временем в миску к крем-сыру добавить сахар, крахмал и чернику. Взбить блендером до однородности. Достать форму с тестом из холодильника и выложить туда полученную начинку и разровнять. Поставить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около часа. Затем готовый десерт оставить в форме до полного охлаждения и поставить в холодильник на 1-2 часа. Затем уже можно чизкейк разрезать.

Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусные заварные сырники.

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