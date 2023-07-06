Детям понравится. Держите рецепт вкуснейшего черничного чизкейка (видео)

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусного чизкейка, вам понадобятся

Основа:

мука - 320 г

соль - щепотка

разрыхлитель - 1 ч. л.

сливочное масло - 100 г

сахар - 130 г

яйца - 1 шт.

Начинка:

крем-сыр - 1 кг

сахар - 150 г

крахмал - 50 г

черника - 250 г

Как готовить

Сначала нужно насыпать в миску муку, добавить соль, разрыхлитель и масло. Все смешать в однородную массу, растирая в крошку. Затем добавить сахар и яйцо и замесить тесто. Выложить его в противень и сформировать дно и бортики. Поставить на время в холодильник.

Тем временем в миску к крем-сыру добавить сахар, крахмал и чернику. Взбить блендером до однородности. Достать форму с тестом из холодильника и выложить туда полученную начинку и разровнять. Поставить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около часа. Затем готовый десерт оставить в форме до полного охлаждения и поставить в холодильник на 1-2 часа. Затем уже можно чизкейк разрезать.