Детеныш краба ошеломил мир колючим шармом: ученые показали видео

Очаровательный и забавный малыш королевского краба, случайно пойманный исследователями NOAA в Мексиканском заливе, мгновенно стал сенсацией. Тем более взрослые особи этого вида крабов имеют отнюдь не беззащитный вид.

Маленький колючий шарик попал на исследовательскую лодку в пакете с образцами кораллов, которые собирали ученые для исследований. Ученые предполагают, что крошечный гость - это молодая особь подвида королевских крабов, Neolithodes agassizii.

На видео, опубликованном NOAA, маленький Neolithodes agassizii неподвижно сидит на перчатке ученого. Кажется, неожиданное путешествие и новая среда обитания озадачили краба.

Впрочем, если догадки ученых относительно вида ракообразного точны, взрослый Neolithodes agassizii, безусловно, удивит - но на этот раз своей угрожающей внешностью.

Эти колючие существа обычно живут на глубинах от 200 до 1900 метров и во взрослом возрасте вырастают до 12 см с головы до хвоста, не считая ног. Итак, этот экземпляр еще очень молод, размером лишь с палец в ширину, и ему, очевидно, еще предстоит отрастить свою причудливую "шевелюру" из шипов.

Взрослые особи Neolithodes agassizii живут в холодных водах Мексиканского залива (фото: wikipedia.org, User: NOAA)

Однако внешность малыша королевского краба - не единственный признак, который вызывает умиление. Некоторые из ракообразных, как выяснили ученые, катаются на пухлых маленьких морских огурцах рода Scotoplanes.

Причина использования "транспорта" заключается в том, что среда обитания крабов полна обширных илистых равнин, на которых мало растительности, где можно укрыться от опасности. Поэтому уязвимые маленькие рачки прибегают к использованию других животных для убежища.

Морские огурцы обеспечивают идеальное прикрытие. Как безобидные мусорщики, эти полупрозрачные существа проводят свои дни, вяло ползая по морскому дну в поисках кусочков мертвых животных и слизи.

Морской огурец Scotoplanes (фото: wikipedia.org, User: NOAA)

В 2016 году исследователи из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей наблюдали около 2600 морских огурцов и обнаружили, что почти четверть из них использовалась молодыми королевскими крабами Neolithodes diomedeae для передвижения.

Поэтому, возможно, знаменитый малыш краба перепутал пакет с полупрозрачным морским огурцом.

Интересно, что несмотря на свое название, королевские крабы на самом деле не относятся к группе настоящих крабов. Их последний общий с настоящими крабами предок жил 250 миллионов лет назад.

Королевские крабы - лишь один из многих видов, которые стали похожи на крабов благодаря похожему давлению отбора. Это явление называется конвергентной эволюцией - один и тот же признак развивается у неродственных видов.

Королевские крабы эволюционировали от крабов-отшельников и потеряли потребность в раковине около 25 миллионов лет назад. В отличие от настоящих крабов, которые имеют восемь ходильных ног, королевские крабы имеют только шесть ног для ходьбы. У них также есть большая клешня для атаки и меньшая клешня для кормления.