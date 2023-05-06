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Дитина народилася з третьою рукою в неочікуваному місці (фото)

Дитина народилася з третьою рукою (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дитина з третьою рукою народилася в штаті Раджастхан, що на півночі Індії. Малюку діагностували полімелію - захворювання, про яке в медичній літературі повідомлялося лише кілька разів.

Про це пише Daily Mail.

Що відомо про феномен

У новонародженого дві кінцівки були в нормальному місці, а третя росла прямо зі спини. Цікаво, що у всьому іншому дитина виглядала цілком здоровою.

На поширених в мережі кадрах видно, як дитина лежить на боці і плаче, коли хтось торкається додаткової кінцівки.

Третя рука розвинена погано - вона коротша за інші і має лише три пальцеподібні виступи.

Знімок зробили одразу після народження малюка, про що свідчить прикріплена до нього пуповина. Ім'я, стать і спосіб пологів дитини не повідомляється.

Фото: Daily Mail

Як лікувати дитину, лікарі не сказали, але в попередніх випадках зайві кінцівки ампутували.

Як розвивається така патологія

Під час розвитку малюка, приблизно на четвертому або п'ятому тижні вагітності, на поверхні ембріона з’являються дві пари "бруньок", які розвиваються в кінцівки.

Іноді процес порушується й утворюються інші "бруньки", які потім розвиваються в кінцівки.

Лікарі кажуть, що це може статися пізніше в процесі розвитку, що призводить до того, що додаткові кінцівки розвинені гірше, ніж інші.

Немовлята також можуть народжуватися з додатковими кінцівками у випадках зрощених близнюків, де один ембріон поглинув інший.

Що відомо про попередні випадки

У 2016 році в Делі народилася дівчинка з додатковою ногою, що виросла зі спини. Лікарі успішно ампутували зайву кінцівку.

В іншому випадку в Іраку хлопчик народився з вісьмома кінцівками після того, як його сіамський близнюк не сформувався належним чином.

Малюку було сім місяців, коли йому провели операцію з видалення зайвих рук і ніг.

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