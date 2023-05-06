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Ребенок родился с третьей рукой в неожиданном месте (фото)

Ребенок родился с третьей рукой (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ребенок с третьей рукой родился в штате Раджастхан на севере Индии. Малышу диагностировали полимелию - заболевание, о котором в медицинской литературе сообщалось лишь несколько раз.

Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о феномене

У новорожденного две конечности были в нормальном месте, а третья росла прямо со спины. Любопытно, что во всем остальном ребенок выглядел вполне здоровым.

На распространенных в сети кадрах видно, как ребенок лежит на боку и плачет, когда кто-то касается дополнительной конечности.

Третья рука развита плохо - она короче других и имеет лишь три пальцеобразных выступа.

Снимок был сделан сразу после рождения малыша, о чем свидетельствует прикрепленная к нему пуповина. Имя, пол и способ родов ребенка не сообщается.

Фото: Daily Mail

Как лечить ребенка, врачи не сказали, но в предыдущих случаях лишние конечности ампутировали.

Как развивается такая патология

Во время развития малыша, примерно на четвертой или пятой неделе беременности, на поверхности эмбриона появляются две пары развивающихся в конечности "почек".

Иногда процесс нарушается и образуются другие "почки", которые затем развиваются в конечности.

Врачи говорят, что это может произойти позже в процессе развития, что приводит к тому, что дополнительные конечности развиты хуже других.

Младенцы также могут рождаться с дополнительными конечностями в случаях сросшихся близнецов, где один эмбрион поглотил второй.

Что известно о предыдущих случаях

В 2016 году в Дели родилась девочка с выросшей из спины дополнительной ногой. Врачи успешно ампутировали лишнюю конечность.

В другом случае в Ираке мальчик родился с восемью конечностями после того, как его сиамский близнец не сформировался должным образом.

Малышу было семь месяцев, когда ему провели операцию по удалению лишних рук и ног.

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