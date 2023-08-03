Дитина боїться повітряної тривоги: цей метод допоможе батькам впоратися

Чому виникає страх

"Увага! Повітряна тривога!". Раптовий звук сирени чи сповіщення в телефоні щоразу змушує здригатися. Здавалося б, ми вже знаємо, що це, і як треба діяти, але все одно на кілька секунд зависаємо. Для дітей все значно складніше.



За словами лікарів, у малюків все частіше проявляється страх раптової небезпеки - шуму, вибухів, сирени.

Зустрічаються випадки, коли діти ховаються під ліжко чи у шафу. Важливо пам’ятати, що діти дуже емпатичні, вони вбирають емоції та поводяться, так само як батьки.

Як знизити рівень тривоги у дитини

Навчіться зберігати спокій

Уникайте психологічних напружень у сім'ї

Сформуйте для дитини особисту навичку заміни

Останнє дуже важливе для подальшого сприйняття і реакції дитини. Навичка заміни повинна заблокувати шлях дитини "під ліжко чи шафу", чи будь-яке інше місце, як реакцію на стрес.

Попросіть малюка підбігти до вас і міцно обійняти. У такий спосіб тривожність замінюється теплом та ніжністю. Далі запропонуйте те, що саме для вашої дитини є особливим: улюблені іграшку, книжку, мультик.

Повторюйте таку заміну раз за разом, коли лунає сигнал повітряної тривоги. І пам'ятайте, реакція батьків на стрес - приклад для дитини. Вона частіше буде реагувати на тривожність так само як це роблять батьки у неї на очах.