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Дитина боїться повітряної тривоги: цей метод допоможе батькам впоратися

Як допомогти дитині впоратися зі страхом повітряної тривоги (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Діти по-різному реагують на сигнали повітряної тривоги. Хтось швидко тягне батьків у безпечне укриття, хтось навіть не відвертається від екрану планшета або телевізора.

А є діти, які сильно лякаються голосного завивання тривоги й батькам потрібно докласти зусиль, аби заспокоїти малюка та перейти з ним у більш безпечне місце.

Спеціалісти "Психологічної підтримки" дали практичні поради батькам, як подолати страх повітряної тривоги у дітей.

Чому виникає страх

"Увага! Повітряна тривога!". Раптовий звук сирени чи сповіщення в телефоні щоразу змушує здригатися. Здавалося б, ми вже знаємо, що це, і як треба діяти, але все одно на кілька секунд зависаємо. Для дітей все значно складніше.

За словами лікарів, у малюків все частіше проявляється страх раптової небезпеки - шуму, вибухів, сирени.

Зустрічаються випадки, коли діти ховаються під ліжко чи у шафу. Важливо пам’ятати, що діти дуже емпатичні, вони вбирають емоції та поводяться, так само як батьки.

Як знизити рівень тривоги у дитини

  • Навчіться зберігати спокій
  • Уникайте психологічних напружень у сім'ї
  • Сформуйте для дитини особисту навичку заміни

Останнє дуже важливе для подальшого сприйняття і реакції дитини. Навичка заміни повинна заблокувати шлях дитини "під ліжко чи шафу", чи будь-яке інше місце, як реакцію на стрес. 

Попросіть малюка підбігти до вас і міцно обійняти. У такий спосіб тривожність замінюється теплом та ніжністю. Далі запропонуйте те, що саме для вашої дитини є особливим: улюблені іграшку, книжку, мультик.

Повторюйте таку заміну раз за разом, коли лунає сигнал повітряної тривоги. І пам'ятайте, реакція батьків на стрес - приклад для дитини. Вона частіше буде реагувати на тривожність так само як це роблять батьки у неї на очах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які безглузді щоденні звички позбавляють вас сил.

А також розповідали про те, як давати поради дітям, аби не нашкодити.

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