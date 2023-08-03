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Ребенок боится воздушной тревоги: этот метод поможет родителям справиться

Как помочь ребенку справиться со страхом воздушной тревоги (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Дети по-разному реагируют на сигналы воздушной тревоги. Кто быстро тянет родителей в безопасное укрытие, кто даже не отворачивается от экрана планшета или телевизора.

А есть дети, которые сильно пугаются громкого воя тревоги и родителям нужно приложить усилия, чтобы успокоить малыша и перейти с ним в более безопасное место.

Специалисты "Психологической поддержки" дали практические советы родителям, как преодолеть страх воздушной тревоги у детей.

Почему возникает страх

"Внимание! Воздушная тревога!". Внезапный звук сирены или оповещение в телефоне каждый раз заставляет дергаться. Казалось бы, мы уже знаем, что это, и как следует действовать, но все равно на несколько секунд зависаем. Для детей все гораздо сложнее.

По словам врачей, у малышей все чаще проявляется страх внезапной опасности - шума, взрывов, сирены.

Встречаются случаи, когда дети прячутся под кровать или в шкаф. Важно помнить, что дети очень эмпатичны, они впитывают эмоции и ведут себя так же как родители.

Как снизить уровень тревоги у ребенка

  • Научитесь сохранять спокойствие
  • Избегайте психологических напряжений в семье
  • Сформируйте для ребенка личный навык замены

Последнее очень важно для дальнейшего восприятия и реакции ребенка. Навык замены должен заблокировать путь ребенка "под кровать или шкаф" или любое другое место, как реакцию на стресс.

Попросите малыша подбежать к вам и крепко обнять. Таким образом, тревожность заменяется теплом и нежностью. Далее предложите то, что именно для вашего ребенка является особенным: любимую игрушку, книжку, мультик.

Повторяйте такую замену раз за разом, когда раздается сигнал воздушной тревоги. И помните, реакция родителей на стресс – пример для ребенка. Он чаще будет реагировать на тревожность так же, как это делают родители у него на глазах.

Напомним, ранее мы писали о том, какие бессмысленные ежедневные привычки лишают вас сил.

А также рассказывали о том, как давать советы детям, чтобы не навредить.

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Дети войныдітивоздушная тревога