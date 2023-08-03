Ребенок боится воздушной тревоги: этот метод поможет родителям справиться

Почему возникает страх

"Внимание! Воздушная тревога!". Внезапный звук сирены или оповещение в телефоне каждый раз заставляет дергаться. Казалось бы, мы уже знаем, что это, и как следует действовать, но все равно на несколько секунд зависаем. Для детей все гораздо сложнее.



По словам врачей, у малышей все чаще проявляется страх внезапной опасности - шума, взрывов, сирены.

Встречаются случаи, когда дети прячутся под кровать или в шкаф. Важно помнить, что дети очень эмпатичны, они впитывают эмоции и ведут себя так же как родители.

Как снизить уровень тревоги у ребенка

Научитесь сохранять спокойствие

Избегайте психологических напряжений в семье

Сформируйте для ребенка личный навык замены

Последнее очень важно для дальнейшего восприятия и реакции ребенка. Навык замены должен заблокировать путь ребенка "под кровать или шкаф" или любое другое место, как реакцию на стресс.

Попросите малыша подбежать к вам и крепко обнять. Таким образом, тревожность заменяется теплом и нежностью. Далее предложите то, что именно для вашего ребенка является особенным: любимую игрушку, книжку, мультик.

Повторяйте такую замену раз за разом, когда раздается сигнал воздушной тревоги. И помните, реакция родителей на стресс – пример для ребенка. Он чаще будет реагировать на тревожность так же, как это делают родители у него на глазах.