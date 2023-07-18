Як давати поради дітям, аби не нашкодити: психолог вказала на важливі нюанси

Батьки - безсумнівний авторитет для дитини, який має бути запорукою захисту і джерелом любові. Часто батьки можуть давати дітям поради, але важливо враховувати кілька аспектів.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Вік дитини

За словами експерта, поради повинні відповідати віку та розвитку дитини. Малі діти можуть потребувати простіших і більш конкретних порад, тоді як старші діти можуть розуміти більш складні теми.

Контекст

Важливо враховувати ситуацію, в якій даєте пораду. Батьки повинні зрозуміти, що відбувається в житті дитини та які проблеми або виклики її турбують.

Підтримка та заохочення

Психолог каже, що поради повинні бути позитивними, мотивуючими та підтримуючими. Намагайтеся підкреслити сильні сторони дитини та давати їй заслужену похвалу за досягнення.

Емоційний інтелект

Батьки повинні навчити дитину розуміти та керувати своїми емоціями. Допоможіть їй виробити навички спілкування та взаємодії з іншими.

Слухання

Постійно підтримуйте відкриту комунікацію. Слухайте дитину, розумійте її потреби та думки, перш ніж давати поради.

Не судіть і не порівнюйте

Необхідно уникати суджень і порівнянь між дітьми. Кожна дитина унікальна і має свій шлях розвитку. Важливо про це пам'ятати,

Експерт додала, що надавання порад дітям - це важливий аспект виховання. Необхідно робити це з любов'ю, турботою і розумінням, і тоді ваші поради будуть корисними та цінними для дитини.