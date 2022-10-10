Діти співають гімн у шкільних укриттях, поки Росія обстрілює Київ: ці відео доведуть до сліз

Діти співають гімн України в шкільних укриттях

Одне таке відео, на якому діти разом з вчителями співають державний гімн, опублікували педагоги школи №321.

"Поки ворог запускає ракети по всій Україні, наші здобувачі освіти вірять в ЗСУ та перемогу, співаючи гімн країни в укритті. Слава Україні!" - йдеться у підписі до відео.

В бомбосховищах інших шкіл маленькі українці з педагогами теж співають гімн, поки Росія влаштовує масштабний ракетний терор...

"Діти співають гімн сидячи в укриттях. Цю країну не скорити. Жодною кількістю ракет", - відзначив один з юзерів.

І з ним не можна не погодитися.