Дети поют гимн в школьных укрытиях, пока Россия обстреливает Киев: эти видео доведут до слез

Взрывы в Киеве 10 октября всколыхнули столицу. Россия нанесла несколько ракетных ударов по гражданской инфраструктуре города. К сожалению, не обошлось без жертв...
В то же время, дети в школьных укрытиях поют гимн Украины, а видео этих перформансов невозможно смотреть без слез - слез гордости за наше молодое поколение.
Одно такое видео, где дети вместе с учителями поют государственный гимн, опубликовали педагоги школы №321.
"Поки ворог запускає ракети по всій Україні, наші здобувачі освіти вірять в ЗСУ та перемогу, співаючи гімн країни в укритті. Слава Україні!" - говорится в подписи к видео.
В бомбоубежищах других школ маленькие украинцы с педагогами тоже поют гимн, пока Россия устраивает масштабный ракетный террор.
"Дети поют гимн сидя в укрытиях. Эту страну не победить. Никаким количеством ракет", - отметил один из юзеров.
И с ним нельзя не согласиться.
Добавим, что обстрелам подверглись почти все крупные города страны, сейчас Украина - под массовыми ракетными ударами.
В то же время в Киеве из-за обстрела остановили работу метро.