"Діти в руках, речі в зубах": історія багатодітної сім'ї з чотирма близнятами

Чи легко розрізняють дівчат батьки?

Міла, Віка, Ліза та Діана вже досить дорослі: їм майже по три роки. Дівчата справжні близнючки, адже в них навіть аналізи часто однакові. Проте для мами й тата вони чотири різні особистості.

"Вони абсолютно різні, починаючи від зовнішності та закінчуючи характерами, поведінкою, голосом, сміхом. Для когось вони однакові, а для нас зовсім не схожі одна на одну. Нам не доводиться запам'ятовувати, де в кого родимка, і так все зрозуміло. Я нічого схожого в них не бачу, крім того, що в них тече однакова кров" , - каже мама Анастасія.

Дівчата-близнята з Кропивницького (фото: kp.ua)

Кожного місяця у дівчат з'являються нові риси, тому іноді батьки самі не знають, чого очікувати від малечі. Наприклад, Діана росла досить спокійною, але після року почала битися, за що її прозвали Джекі Чаном у сім'ї.

Як для сім'ї розпочалася війна?

У лютому дівчата почали ходити до дитячого садочку, проте це тривало недовго через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Для збереження дітей Валіхновські виїхали до Польщі, але кілька місяців тому повернулися через польський клімат.

"Ми жили в хороших умовах, ходили в садок, усі допомагали безкоштовно, але діти хворіли й дуже серйозно. Встигли полежати у лікарні, щомісяця приймали антибіотики. Здоров'я дітей - це перше, що нас змусило виїхати. І нам було важко - ми не могли піти на роботу, нікого не було поряд, щоб допомогти з дітьми", - розповідає Настя.

Дівчата-близнята з Кропивницького (фото: kp.ua)

В Україні батькам набагато легше, бо напохваті завжди є бабусі. Коли у Кропивницькому лунає повітряна тривога під час обіднього сну, хтось із сімейства біжить забирати дівчаток, тому що спати в укритті малюки не можуть.

Минулого року держава подарувала родині чотирьохкімнатну квартиру, де зараз роблять ремонт. Тому поки Валіхновські орендують двокімнатне житло.

Що сім'я планує на майбутнє?

Раніше Владислав був рятувальником. У вільний від роботи час допомагав дружині з дітьми. Попри те, що виховувати одразу чотирьох непосидючок непросто, батьки кажуть, що це помножене на чотири щастя.

Настя каже, що найчастіше інші мами цікавляться, як вони справляються з усіма. Проте молоді батьки просто звикли. Навіть говорять, що не знають, що робити з однією дитиною.

"Мені дуже легко з однією, я навіть не знаю, що з нею робити, зовсім не той рівень! Як це так, що у нас із чоловіком три руки вільні?! Зазвичай діти в руках, речі в зубах, але ми звикли до такого життя", - пояснює мама дівчат.

Дівчата-близнята з Кропивницького (фото: kp.ua)

Зараз діти підросли, фізичне навантаження значно зменшилося. Значить саме час зайнятися майбутнім. За кілька тижнів до війни чоловік Насті відкрив свою волейбольну школу. Після повернення сім'ї з Польщі розпочалися заняття з дітьми-переселенцями.

Владислав та інші тренери працюють безкоштовно, шукають для них спонсорів. Його мета - подарувати вимушеним тікати від війни школярам дитинство. До речі, раніше Владислав координував проєкт "Активний парк" у Кропивницькому.

У рамках ініціативи було відкрито майданчики із п'ятьма тренажерами та спеціальними QR-кодами, де видатні спортсмени показують різні вправи.

Анастасія та Владислав Валіхновські (фото: kp.ua)