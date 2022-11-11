"Дети в руках, вещи в зубах": история многодетной семьи с четырьмя близнецами

Легко ли различают девочек родители?

Мила, Вика, Лиза и Диана уже достаточно взрослые: им почти три года. Девочки настоящие близняшки, ведь у них даже анализы часто одинаковы. Однако для мамы и папы они четыре разных личности.

"Они совершенно разные, начиная от внешности и заканчивая характерами, поведением, голосом, смехом. Для кого-то они одинаковые, а для нас совсем не похожи друг на друга. Нам не приходится запоминать, где у кого родинка, и так все понятно. Я ничего похожего в них не вижу, кроме того, что у них течет одинаковая кровь", - говорит мама Анастасия.

Девочки-близнецы из Кропивницкого (фото: kp.ua)

Каждый месяц у девочек появляются новые черты, поэтому иногда родители сами не знают, чего ожидать от малышей. К примеру, Диана росла довольно спокойной, но после года начала драться, за что ее прозвали Джеки Чаном в семье.

Как для семьи началась война?

В феврале девочки начали ходить в детский сад, однако это продолжалось недолго из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля. Для сохранения детей Валихновские уехали в Польшу, но несколько месяцев назад вернулись из-за польского климата.

"Мы жили в хороших условиях, ходили в садик, все помогали бесплатно, но дети болели и очень серьезно. Успели полежать в больнице, ежемесячно принимали антибиотики. Здоровье детей - это первое, что нас заставило уехать. И нам было тяжело - мы не могли пойти на работу, никого не было рядом, чтобы помочь с детьми", - рассказывает Настя.

Девочки-близнецы из Кропивницкого (фото: kp.ua)

В Украине родителям гораздо легче, потому что под рукой всегда есть бабушки. Когда в Кропивницком раздается воздушная тревога во время обеденного сна, кто-то из семейства бежит забирать девочек, потому что спать в укрытии малыши не могут.

В прошлом году государство подарило семье четырехкомнатную квартиру, где сейчас производят ремонт. Потому пока Валихновские арендуют двухкомнатное жилье.

Что семья планирует на будущее?

Ранее Владислав был спасателем. В свободное от работы время помогал жене с детьми. Несмотря на то, что воспитывать сразу четырех непоседливостей непросто, родители говорят, что это умножено на четыре счастья.

Настя говорит, что чаще других мамы интересуются, как они справляются со всеми. Однако молодые родители просто привыкли. Даже говорят, что не знают, что делать с одним ребёнком.

"Мне очень легко с одной, я даже не знаю, что с ней делать, совсем не тот уровень! Как это так, что у нас с мужем три руки свободны?! Обычно дети в руках, вещи в зубах, но мы привыкли к такому жизнь", - объясняет мама девушек.

Девочки-близнецы из Кропивницкого (фото: kp.ua)

Сейчас дети подросли, физическая нагрузка значительно снизилась. Значит самое время заняться будущим. За несколько недель до войны муж Насти открыл свою волейбольную школу. После возвращения семьи из Польши начались занятия с детьми-переселенцами.

Владислав и другие тренеры работают бесплатно, ищут спонсоров. Его цель - подарить вынужденным убегать от войны школьникам детство. Кстати, ранее Владислав координировал проект "Активный парк" в Кропивницком.

В рамках инициативы были открыты площадки с пятью тренажерами и специальными QR-кодами, где выдающиеся спортсмены показывают разные упражнения.

Анастасия и Владислав Валихновские (фото: kp.ua)