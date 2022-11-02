У Польщі українка бігла за потягом 3 кілометри дорогами: там перебували її діти
У Варшаві українка пробігла три кілометри шляхами за потягом, в якому були її діти.
Про це повідомляє видання wyborcza.pl, посилаючись на поліцію.
Деталі історії
Ситуація сталася 29 жовтня. Зазначається, що уродженка України їхала із трьома дітьми потягом до Варшави. Але коли вона ненадовго зійшла з перону на одній зі станцій, потяг рушив. Жінка пробігла три кілометри по коліях за складом, перш ніж її зупинила поліція.
"Далі поїзд відправився до Радома, згідно з розкладом, минаючи станцію Скаржисько-Кам'яна. Матір, що зневірилася, бігла по коліях за потягом", - розповів журналістам прес-офіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.
Завдяки швидкій реакції служб мати знову змогла зустрітися зі своїми дітьми.
За словами поліцейських, жінка нервувала і не відповідала на запитання. За кілька хвилин українка повідомила, що в поїзді, який вона намагалася наздогнати, були її діти. Правоохоронці швидко вийшли на контакт зі співробітниками охорони колій та дізналися, що поїзд має зупинитися до Радома.
У цей час працівники залізниці займалися дітьми, що залишилися у поїзді. Матері також дали можливість поговорити з дітьми по телефону та заспокоїти їх.
Внаслідок цього українку довезли до залізничної станції в Радомі, де вона зустріла дітей і вирушила з ними до Варшави.
Нагадаємо, що Польща офіційно посилила правила в'їзду для росіян.