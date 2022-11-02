У Польщі українка бігла за потягом 3 кілометри дорогами: там перебували її діти

У Варшаві українка пробігла три кілометри шляхами за потягом, в якому були її діти.

Про це повідомляє видання wyborcza.pl , посилаючись на поліцію.

Деталі історії

Ситуація сталася 29 жовтня. Зазначається, що уродженка України їхала із трьома дітьми потягом до Варшави. Але коли вона ненадовго зійшла з перону на одній зі станцій, потяг рушив. Жінка пробігла три кілометри по коліях за складом, перш ніж її зупинила поліція.

" Далі поїзд відправився до Радома, згідно з розкладом, минаючи станцію Скаржисько-Кам'яна. Матір, що зневірилася, бігла по коліях за потягом ", - розповів журналістам прес-офіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.

Завдяки швидкій реакції служб мати знову змогла зустрітися зі своїми дітьми.

За словами поліцейських, жінка нервувала і не відповідала на запитання. За кілька хвилин українка повідомила, що в поїзді, який вона намагалася наздогнати, були її діти. Правоохоронці швидко вийшли на контакт зі співробітниками охорони колій та дізналися, що поїзд має зупинитися до Радома.

У цей час працівники залізниці займалися дітьми, що залишилися у поїзді. Матері також дали можливість поговорити з дітьми по телефону та заспокоїти їх.