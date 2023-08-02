Дети попросят добавки. Держите самый простой рецепт рогаликов

Рогалики отлично подходят к чаю или кофе, а главное, что можно приготовить их быстро и из простых ингредиентов.

Рецептом поделились в паблике под ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вкуснейших рогаликов, вам понадобятся:

кефир - 250 мл

сахар - 3 ст. л.

растительное масло - 5 ст. л.

яйца - 2 шт.

яичный желток

соль

сухие дрожжи - 0,5 ст. л.

мука - 650 г

молоко - 1 ч. л.

любая начинка - по вкусу

Как готовить

Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Сначала в кефире разведите дрожжи и добавьте соль, сахар, яйца и растительное масло, все перемешайте.

Добавьте просеянную муку и замесите эластичное тесто, накройте пленкой и поставьте в теплое место, чтобы хорошо поднялось.

Затем разделите тесто на две части, каждую раскатайте и нарежьте на треугольники.

Выложите начинку и сверните в рогалик. Положите на противень и накройте еще полотенцем, чтобы рогалики хорошо поднялись. Затем смешайте желток с молоком, смажьте рогалики. Поставьте вкуснятину выпекаться при температуре 180 градусов до готовности.