ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дети попросят добавки. Держите самый простой рецепт рогаликов

Новина українською →
Среда 02 августа 2023 07:31
Дети попросят добавки. Держите самый простой рецепт рогаликов Как приготовить рогалики (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Рогалики отлично подходят к чаю или кофе, а главное, что можно приготовить их быстро и из простых ингредиентов.

Рецептом поделились в паблике под ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вкуснейших рогаликов, вам понадобятся:

  • кефир - 250 мл
  • сахар - 3 ст. л.
  • растительное масло - 5 ст. л.
  • яйца - 2 шт.
  • яичный желток
  • соль
  • сухие дрожжи - 0,5 ст. л.
  • мука - 650 г
  • молоко - 1 ч. л.
  • любая начинка - по вкусу

Как готовить

Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Сначала в кефире разведите дрожжи и добавьте соль, сахар, яйца и растительное масло, все перемешайте.

Добавьте просеянную муку и замесите эластичное тесто, накройте пленкой и поставьте в теплое место, чтобы хорошо поднялось.

Затем разделите тесто на две части, каждую раскатайте и нарежьте на треугольники.

Выложите начинку и сверните в рогалик. Положите на противень и накройте еще полотенцем, чтобы рогалики хорошо поднялись. Затем смешайте желток с молоком, смажьте рогалики. Поставьте вкуснятину выпекаться при температуре 180 градусов до готовности.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкусный шоколадный пирог без яиц и молока.

Также читайте, как приготовить много печенья из самых простых ингредиентов за 30 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти рецепи Здоровая еда