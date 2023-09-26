Діти за кордоном можуть вчитися в українських школах онлайн: куди подавати документи

Які зміни вводять у МОН

У Міністерстві хочуть, аби українські діти, які вже тривалий час перебувають за кордоном і відвідують місцеві школи, не втрачали українського контексту. Для цього важливо, щоб учні вивчали суто українські предмети, які в закордонних школах не викладають.

До них належать:

українські мова й література

історія України

основи правознавства

географія

громадянська освіта

захист України

Ці предмети діти можуть вивчати онлайн за допомогою спеціально створених класів в українських школах. До речі, такі нововведення називають українознавчим компонентом.

За інші предмети, такі як математика, природничі науки та інші, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи.

Українські діти за кордоном можуть вчитися в українських школах онлайн (фото: Getty Images)

В які школи можна подати документи

Перелік шкіл, в яких формуватимуться класи для вивчення українознавчого компонента:

Вінницька область:

комунальний заклад "Вінницька початкова школа № 5" - Сокольвак Олена Костянтинівна, 098-373-91-62

комунальний заклад "Вінницький фізико-математичний ліцей № 17" - Пасіхов Юрій Якович, 067-799-33-36

Волинська область:

заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 1 м. Ковеля" - Стречень Наталія Ігорівна, 050-200-78 80

Нововолинський ліцей № 3 - Рарата Людмила Павлівна, 097-170-56-12

заклад загальної середньої освіти "Добренський ліцей" - Кіпень Оксана Степанівна, 068-624-86-00

комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький інституційний ліцей №8" - Маначинська Валентина Миколаївна, 095-559-14-59

Дніпровська область:

комунальний заклад освіти "Нікопольський ліцей "Гармонія" - Селютіна Олена Миколаївна, 066-271-73-39

066-271-73-39 комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" - Младьонов Олександр Павлович, 067-788-86-54

комунальний заклад освіти "Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Зоряний" - Родименко Ірина Миколаївна, 067-723-04-36

Донецька область:

Добропільський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів" - Дудушко Елла Валентинівна, 095-526-90-78

095-526-90-78 опорний заклад загальної середньої освіти імені Василя Стуса - Григор'єва Ірина Олександрівна, 099-760-73-40

комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 - Ровицька Наталя Юріївна, 098-215-37-77

098-215-37-77 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 - Морозова Анастасія Олександрівна, 050-226-87-14

Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 - Чернишов Олександр Петрович, 050-132-60-70

Житомирська область:

ліцей № 4 міста Житомира - Житнік Юлія Володимирівна, 097-703-78-71

Озерненський ліцей Новогуйвинської селищної ради - Власюк Анатолій Петрович, 097-233-94-21

Власюк Анатолій Петрович, 097-233-94-21 ліцей № 4 Звягельської міської ради - Сільвертюк Валентина Анатоліївна, 098-745-13-51

Закарпатська область:

навчально-виховний комплекс "Гармонія" - Григор'єва Оксана Іванівна , 050-642-07-51

050-642-07-51 Мукачівська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 - Богдан Тетяна Михайлівна, 050-921-11-98

050-921-11-98 Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули - Кострець Анастасія Михайлівна, 096-181-59-04

Запорізька область:

Бердянська гімназія № 1 "Надія" - Проценко Людмила Леонідівна, 099-636-30-86

Енергодарська гімназія № 1 - Каба Тетяна Іванівна, 050-560-78-65

Запорізький ліцей №71 - Ренан Елеонора Аркадіївна, 066-728-10-62, 095-043-42-01

ліцей № 19 Мелітопольської міської ради - Мельник Світлана Володимирівна, 096-765-32-82

комунальна установа "Пологівський ліцей № 1" - Аніщенко Олена Валеріївна, 066-232-50-67

Івано-Франківська область:

ліцей № 7 Івано-Франківської міської ради - Рудак Анна Миколаївна, 050-735-55-15

Калуський ліцей № 10 - Мельник Борис Миколайович, 066-181-36-63

Київська область:

Білоцерківська початкова школа "Казка" - Золотаренко Олена Миколаївна, 067-770-66-35

Білоцерківський академічний ліцей "Вектор"-гімназія № 18 - Стецька Аанна Олександрівна, 098-977-02-40

Бориспільський ліцей "Альта" - Кенс Наталія Михайлівна, 050-204-65-26

Боярський академічний ліцей "Гармонія" - Щеголь Віра Михайлівна, 066-482-12-24

Кіровоградська область:

комунальний заклад "Ліцей Максимум" - Бойко Людмила Борисівна, 099-781-47-08

Львівська область:

Сокальська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 - Марець Ольга Михайлівна, 093-033-95-68

Миколаївська область:

Миколаївський ліцей №37 - Вітренко Ірина Вікторівна, 066-521-73-54

Миколаївська гімназія №57 імені Т. Г. Шевченка - Хмельна Оксана Григорівна , 099-738-55-93

Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова - Ткач Валерій Сергійович, 099-331-05-18

Миколаївський ліцей №9 - Рибак Наталя Анатоліївна, 093-265-50-57

Підгороднянська гімназія Первомайської міської ради - Торган-Сінченко Тетяна Михайлівна, 096-630-25-81

Одеська область:

Одеський ліцей № 85 - Мартинова Валентина Георгіївна, 097-338-44-66

Одеський ліцей № 45 - Деревянко Ольга Анатоліївна, 068-679-55-13

Одеський юридичний ліцей - Самойленко Надія Андріївна, 067-907-86-79

Одеська гімназія №76 - Орова Марина Павлівна, 067-980-48-87

заклад загальної середньої освіти №7 міста Білгорода-Дністровського - Корінь Валентина Іванівна, 067-128-49-04

Полтавська область:

Кременчуцький ліцей № 6 "Правобережний" - Сакун Оксана Анатоліївна, 067-594-91-42

Зіньківський опорний ліцей імені М. К. Зерова - Гавриш Людмила Василівна, 095-420-99-57

опорний заклад "Хорольський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1" - Вакуленко Лариса Іванівна, 066-370-83-12

Гадяцький ліцей № 3 ім. І. Виговського - Ковінько Любов Іванівна (05354) 206-13

ліцей № 32 "Європейський" - Оніщенко Людмила Михайлівна, 095-396-39-08

Рівненська область:

Млинівський ліцей №2 - Яковець Сергій Миколайович, 097-798-69-24

Великовербченський ліцей Сарненської міської ради - Оласюк Сергій Миколайович, 068-647-18-42

Рівненський ліцей №1 - Грекул Людмила Володимирівна, 067-731-81-42

Острозький ліцей №1 - Штундер Ніна Іллівна, 098-741-82-58

Вараський ліцей №2 - Горегляд Яна Іванівна, 068-836-80-07

Сумська область:

Конотопський ліцей №13 - Побігайленко Тетяна Валентинівна, 067-278-40-39

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 - Гончаренко Наталія Павлівна, 097-606-10-51

Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 - Тимошенко Ірина Миколаївна, 099-384-79-49

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 - Мудрицька Алла Михайлівна, 050-307-62-06

Комунальна організація "Шосткинська загальноосвітня школа І-III ступенів № 11" - Саволайнен Тетяна Миколаївна, 098-574-12-80

Тернопільська область:

Тернопільська загальноосвітня школа І-III ступенів №14 ім. Б. Лепкого - Серкіз Людмила Олександрівна, 097-241-45-33

Тернопільська загальноосвітня школа І-III ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного - Дем'янчук Ірина Миколаївна, 097-503-38-41

Бережанський ліцей імені Віталія Скакуна - Головацька Галина Львівна, 097-485-08-72

Кременецька загальноосвітня школа І-III ступенів №4 - Шевчук Тетяна Олегівна, 097-992-17-89

Чортківський ліцей №7 - Скриник Віталій Ярославович, 097-403-41-13

Харківська область:

комунальний заклад "Харківський ліцей №183" - Польська Юлія Євгенівна, 098-976-57-30

Ізюмський ліцей №11 - Курмаз Олена Олександрівна, 099-618-03-20

Люботинська гімназія №1 - Книш Світлана Михайлівна, 099-744-63-45

Херсонська область:

Херсонський науковий ліцей - Рябуха Михайло Іванович, 067-981-40-71

комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Школа гуманітарної праці" - Кияновський Артем Олександрович, 050-392-65-50

Херсонська гімназія № 6 - Корж Світлана Сергіївна, 050-579-62-59

Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня - гімназія" № 56 - Микитюк Світлана Василівна, 050-654-77-07

Херсонський академічний ліцей імені О. В. Мішукова - Бібік Галина Володимирівна, 095-350-40-21

Хмельницька область:

Кам'янець-Подільський ліцей №14 - Кирик Микола Михайлович, 097-610-48-58

Кам'янець-Подільський ліцей №5 - Бабчинський Юрій Васильович, 067-381-48-83

Кам'янець-Подільський ліцей - Кузема Альона Леонідівна, 097-581-93-13

Черкаська область:

Уманська гімназія № 10 - Сліпенька Анжела Володимирівна, 096-625-36-75

Смілянська загальноосвітня школа І-III ступенів №11 - Шевченко Галина Василівна, 098-990-61-36

Черкаська загальноосвітня школа І-III ступенів №6 - Тихоненко Аліна Миколаївна, 067-342-55-74

Чернівецька область:

комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" - Семанюк Марина Костянтинівна, 099-035-19-49

Чернівецький ліцей №22 імені Антона Кохановського - Бабій Олександра Ігорівна, 050-763-71-23

Чернігівська область:

Чернігівська загальноосвітня школа І-III ступенів №3 - Бугайова Олександра Володимирівна, 093-322-83-86

Чернігівський ліцей №22 - Демидова Тетяна Анатоліївна, 099-000-32-98

Ніжинська загальноосвітня школа І-III ступенів №15 - Павлюченко Тетяна Миколаївна, 068-235-39-36

Корюківський ліцей №1 - Кучма Антоніна Миколаївна, 050-254-13-53

Ічнянська гімназія імені Васильченка - Борщ Світлана Анатоліївна, 097-906-47-29

Батькам потрібно обрати бажану для дитини школу та зв'язатися з відповідальною особою. Далі вона координуватиме ваші дії.