Дети за границей могут учиться в украинских школах онлайн: куда подавать документы

Какие изменения вводят в МОН

В Министерстве хотят, чтобы украинские дети, уже долгое время находящиеся за границей и посещающие местные школы, не теряли украинский контекст. Для этого важно, чтобы ученики изучали именно украинские предметы, которые в зарубежных школах не преподают.

К ним относятся:

украинские язык и литература

история Украины

основы правоведения

география

гражданское образование

защита Украины

Эти предметы дети могут учить онлайн с помощью специально созданных классов в украинских школах. Кстати, такие нововведения называют украиноведческим компонентом.

По другим предметам, таким как математика, естественные науки и другие, украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.

Украинские дети за границей могут учиться в украинских школах онлайн (фото: Getty Images)

В какие школы можно подать документы

Список школ, в которых будут формироваться классы для изучения украиноведческого компонента:

Винницкая область:

коммунальное учреждение "Винницкая начальная школа № 5" - Сокольвак Елена Константиновна, 098-373-91-62

коммунальное учреждение "Винницкий физико-математический лицей №17" - Пасихов Юрий Яковлевич, 067-799-33-36

Волынская область:

заведение общего среднего образования "Лицей № 1 г. Ковеля" - Стречень Наталья Игоревна, 050-200-78 80

Нововолынский лицей №3 - Рарата Людмила Павловна, 097-170-56-12

заведение общего среднего образования "Добренский лицей" - Кипень Оксана Степановна, 068-624-86-00

коммунальное учреждение общего среднего образования "Луцкий институциональный лицей №8" - Маначинская Валентина Николаевна, 095-559-14-59

Днепровская область:

коммунальное учебное заведение "Никопольский лицей "Гармония" - Селютина Елена Николаевна, 066-271-73-39

коммунальное учебное заведение "Ингулецкий лицей" - Младенов Александр Павлович, 067-788-86-54

коммунальное учебное заведение "Многопрофильный учебно-реабилитационный центр "Зоряний" - Родименко Ирина Николаевна, 067-723-04-36

Донецкая область:

Добропольский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа I-III ступеней №4 с углубленным изучением отдельных предметов" - Дудушко Элла Валентиновна, 095-526-90-78

095-526-90-78 опорное заведение общего среднего образования имени Василия Стуса - Григорьева Ирина Александровна, 099-760-73-40

коммунальное учреждение "Мариупольская специализированная школа I-III ступеней №66 - Ровицкая Наталья Юрьевна, 098-215-37-77

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №9 - Морозова Анастасия Александровна, 050-226-87-14

Славянская общеобразовательная школа I-III ступеней №12 - Чернышев Александр Петрович, 050-132-60-70

Житомирская область:

лицей №4 города Житомира - Житник Юлия Владимировна, 097-703-78-71

Озерненский лицей Новогуйвинского поссовета - Власюк Анатолий Петрович, 097-233-94-21

лицей № 4 Звягельского городского совета - Сильвертюк Валентина Анатольевна, 098-745-13-51

Закарпатская область:

учебно-воспитательный комплекс "Гармония" - Григорьева Оксана Ивановна, 050-642-07-51

Мукачевская общеобразовательная школа I-III ступеней №7 - Богдан Татьяна Михайловна, 050-921-11-98

Хустский многопрофильный лицей №1 имени Ивана Магулы - Костре Анастасия Михайловна, 096-181-59-04

Запорожская область:

Бердянская гимназия №1 "Надежда" - Проценко Людмила Леонидовна, 099-636-30-86

Энергодарская гимназия №1 - Каба Татьяна Ивановна, 050-560-78-65

Запорожский лицей №71 - Ренан Элеонора Аркадьевна, 066-728-10-62, 095-043-42-01

лицей №19 Мелитопольского городского совета - Мельник Светлана Владимировна, 096-765-32-82

коммунальное учреждение "Пологовский лицей №1" - Анищенко Елена Валерьевна, 066-232-50-67

Ивано-Франковская область:

лицей №7 Ивано-Франковского городского совета - Рудак Анна Николаевна, 050-735-55-15

Калушский лицей №10 - Мельник Борис Николаевич, 066-181-36-63

Киевская область:

Белоцерковская начальная школа "Сказка" - Золотаренко Елена Николаевна, 067-770-66-35

Белоцерковский академический лицей "Вектор"-гимназия №18 - Стецька Аанна Александровна, 098-977-02-40

Бориспольский лицей "Альта" - Кенс Наталья Михайловна, 050-204-65-26

Боярский академический лицей "Гармония" - Щеголь Вера Михайловна, 066-482-12-24

Кировоградская область:

коммунальное заведение "Лицей Максимум" - Бойко Людмила Борисовна, 099-781-47-08

Львовская область:

Сокальская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4 - Марец Ольга Михайловна, 093-033-95-68

Николаевская область:

Николаевский лицей №37 - Витренко Ирина Викторовна, 066-521-73-54

Николаевская гимназия №57 имени Т. Г. Шевченко - Хмельная Оксана Григорьевна, 099-738-55-93

Николаевский лицей имени профессора М. Александрова - Ткач Валерий Сергеевич, 099-331-05-18

Николаевский лицей №9 - Рыбак Наталья Анатольевна, 093-265-50-57

Подгороднянская гимназия Первомайского городского совета - Торган-Синченко Татьяна Михайловна, 096-630-25-81

Одесская область:

Одесский лицей № 85 - Мартынова Валентина Георгиевна, 097-338-44-66

Одесский лицей №45 - Деревянко Ольга Анатольевна, 068-679-55-13

Одесский юридический лицей - Самойленко Надежда Андреевна, 067-907-86-79

Одесская гимназия №76 - Орова Марина Павловна, 067-980-48-87

заведение общего среднего образования №7 города Белгород-Днестровского - Корень Валентина Ивановна, 067-128-49-04

Полтавская область:

Кременчугский лицей №6 "Правобережный" - Сакун Оксана Анатольевна, 067-594-91-42

Зиньковский опорный лицей имени М. К. Зерова – Гавриш Людмила Васильевна, 095-420-99-57

опорное заведение "Хорольское учреждение общего среднего образования І-ІІІ ст. №1" - Вакуленко Лариса Ивановна, 066-370-83-12

Гадячский лицей №3 им. И. Выговского - Ковинько Любовь Ивановна (05354) 206-13

лицей №32 "Европейский" - Онищенко Людмила Михайловна, 095-396-39-08

Ровенская область:

Млиновский лицей №2 - Яковец Сергей Николаевич, 097-798-69-24

Великовербченский лицей Сарненского городского совета - Оласюк Сергей Николаевич, 068-647-18-42

Ровенский лицей №1 - Грекул Людмила Владимировна, 067-731-81-42

Острожский лицей №1 - Штундер Нина Ильинична, 098-741-82-58

Варасский лицей №2 - Горесмотр Яна Ивановна, 068-836-80-07

Сумская область:

Конотопский лицей №13 - Побегайленко Татьяна Валентиновна, 067-278-40-39

Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №5 - Гончаренко Наталья Павловна, 097-606-10-51

Лебединское учреждение общего среднего образования I-III ступеней № 1 - Тимошенко Ирина Николаевна, 099-384-79-49

Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 24 - Мудрицкая Алла Михайловна, 050-307-62-06

Коммунальная организация "Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней №11" - Саволайнен Татьяна Николаевна, 098-574-12-80

Тернопольская область:

Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней №14 им. Б. Лепкого - Серкиз Людмила Александровна, 097-241-45-33

Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26 имени Дмитрия Заплитного - Демьянчук Ирина Николаевна, 097-503-38-41

Бережанский лицей имени Виталия Скакуна - Головацкая Галина Львовна, 097-485-08-72

Кременецкая общеобразовательная школа I-III ступеней №4 - Шевчук Татьяна Олеговна, 097-992-17-89

Чертковский лицей №7 - Скриник Виталий Ярославович, 097-403-41-13

Харьковская область:

коммунальное заведение "Харьковский лицей №183" - Польская Юлия Евгеньевна, 098-976-57-30

Изюмский лицей №11 - Курмаз Елена Александровна, 099-618-03-20

Люботинская гимназия №1 - Кныш Светлана Михайловна, 099-744-63-45

Херсонская область:

Херсонский научный лицей - Рябуха Михаил Иванович, 067-981-40-71

коммунальное учреждение "Учебно-воспитательный комплекс "Школа гуманитарного труда" - Киевский Артем Александрович, 050-392-65-50

Херсонская гимназия №6 - Корж Светлана Сергеевна, 050-579-62-59

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - специализированная школа с углубленным изучением английского языка I степени - гимназия" № 56 - Микитюк Светлана Васильевна, 050-654-77-07

Херсонский академический лицей имени А. В. Мишукова - Бибик Галина Владимировна, 095-350-40-21

Хмельницкая область:

Каменец-Подольский лицей №14 - Кирик Николай Михайлович, 097-610-48-58

Каменец-Подольский лицей №5 - Бабчинский Юрий Васильевич, 067-381-48-83

Каменец-Подольский лицей - Кузема Алена Леонидовна, 097-581-93-13

Черкасская область:

Уманская гимназия № 10 - Слепенькая Анжела Владимировна, 096-625-36-75

Смелянская общеобразовательная школа I-III ступеней №11 - Шевченко Галина Васильевна, 098-990-61-36

Черкасская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №6 - Тихоненко Алина Николаевна, 067-342-55-74

Черновицкая область:

коммунальная областная специализированная школа-интернат II-III степеней с углубленным изучением отдельных предметов "Многопрофильный лицей для одаренных детей" - Семанюк Марина Константиновна, 099-035-19-49

Черновицкий лицей №22 имени Антона Кохановского - Бабий Александра Игоревна, 050-763-71-23

Черниговская область:

Черниговская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №3 - Бугаева Александра Владимировна, 093-322-83-86

Черниговский лицей №22 - Демидова Татьяна Анатольевна, 099-000-32-98

Нежинская общеобразовательная школа I-III ступеней №15 - Павлюченко Татьяна Николаевна, 068-235-39-36

Корюковский лицей №1 - Кучма Антонина Николаевна, 050-254-13-53

Ичнянская гимназия имени Васильченко - Борщ Светлана Анатольевна, 097-906-47-29

Родителям следует выбрать желаемую для ребенка школу и связаться с ответственным человеком. Дальше он будет координировать ваши действия.