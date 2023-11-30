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Діти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого Миколая

Четвер 30 листопада 2023 07:53
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Діти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого Миколая Як приготувати смачне печиво для дітей на день Святого Миколая (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

У день Святого Миколая можна порадувати дітей чимось смачним. Можна приготувати смачне та ароматне печиво, яке точно сподобається малечі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готувати просто".

Що знадобиться

Дітям дуже подобається поєднання білого та темного тіста. Тому таке печиво стане ідеальним до Дня Святого Миколая.

Для приготування, заздалегідь підготуйте:

  • яйце куряче - 1 шт.
  • сіль - 1/4 ч.л
  • цукор - 90 г
  • молоко - 50 г
  • вершкове масло - 50 г
  • олія соняшникова - 30 г
  • борошно пшеничне - 230 г
  • розпушувач - 6 г
  • ванілін - до свого смаку
  • какао - 10 г

Простий рецепт приготування

Спочатку потрібно вбити в миску яйце, додати дрібку солі, цукор та перемішати вінчиком.

Після цього потрібно влити молоко, розтоплене масло та олію. Все перемішайте до однорідності.

Далі додайте просіяне борошно та розпушувач, повільно вимішайте лопаткою до однорідності. Розділіть тісто навпіл.

Зокрема, до однієї з частин додайте какао, а до іншої - ложку борошна.

Сформуйте печиво так, як показано на фото. В кінці викладіть його на деко, застелене пергаментним папером, та запікайте при температурі 160 °C 20 хвилин.

Діти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяДіти будуть в захваті! Простий рецепт приготування печива на день Святого МиколаяРецепт приготування печива (скриншот)

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