Дети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого Николая
В день Святого Николая можно порадовать детей чем-нибудь вкусным. Можно приготовить вкусное и ароматное печенье, которое точно понравится малышам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готувати просто".
Что понадобится
Детям очень нравится сочетание белого и темного теста. Поэтому такое печенье станет идеальным ко Дню Святого Николая.
Для приготовления заранее подготовьте:
- яйцо куриное - 1 шт.
- соль - 1/4 ч.л
- сахар - 90 г
- молоко - 50 г
- сливочное масло - 50 г
- масло подсолнечное - 30 г
- мука пшеничная - 230 г
- разрыхлитель - 6 г
- ванилин - по своему вкусу
- какао - 10 г
Простой рецепт приготовления
Сначала нужно вбить в миску яйцо, добавить щепотку соли, сахар и перемешать венчиком.
После этого нужно влить молоко, растопленное масло и растительное масло. Все перемешайте до однородности.
Далее добавьте просеянную муку и разрыхлитель, медленно вымешайте лопаткой до однородности. Разделите тесто пополам.
В частности, к одной из частей добавьте какао, а в другую - ложку муки.
Сформируйте печенье так, как показано на фото. В конце выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте при температуре 160 °C 20 минут.
Рецепт приготовления печенья (скриншот)
Ранее мы сообщали, как приготовить полезный десерт мандарины в шоколаде.
Также читайте о рецепте приготовления шоколадных кексов в чашке.