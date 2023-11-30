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Дети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого Николая

Четверг 30 ноября 2023 07:53
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Дети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого Николая Как приготовить вкусное печенье для детей на день Святого Николая (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

В день Святого Николая можно порадовать детей чем-нибудь вкусным. Можно приготовить вкусное и ароматное печенье, которое точно понравится малышам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готувати просто".

Что понадобится

Детям очень нравится сочетание белого и темного теста. Поэтому такое печенье станет идеальным ко Дню Святого Николая.

Для приготовления заранее подготовьте:

  • яйцо куриное - 1 шт.
  • соль - 1/4 ч.л
  • сахар - 90 г
  • молоко - 50 г
  • сливочное масло - 50 г
  • масло подсолнечное - 30 г
  • мука пшеничная - 230 г
  • разрыхлитель - 6 г
  • ванилин - по своему вкусу
  • какао - 10 г

Простой рецепт приготовления

Сначала нужно вбить в миску яйцо, добавить щепотку соли, сахар и перемешать венчиком.

После этого нужно влить молоко, растопленное масло и растительное масло. Все перемешайте до однородности.

Далее добавьте просеянную муку и разрыхлитель, медленно вымешайте лопаткой до однородности. Разделите тесто пополам.

В частности, к одной из частей добавьте какао, а в другую - ложку муки.

Сформируйте печенье так, как показано на фото. В конце выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте при температуре 160 °C 20 минут.

Дети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяДети будут в восторге! Простой рецепт приготовления печенья на день Святого НиколаяРецепт приготовления печенья (скриншот)

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