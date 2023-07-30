Діти будуть у захваті. Кухар поділився рецептом оладків із надзвичайним кольором (відео)

Чорнично-вишневі оладки зі згущеним молоком

"Ви можете здивувати дітей чи свою кохану людину, приготувавши щось смачне, корисне і ще й незвичного кольору. Тож бажаю натхнення і схвальних відгуків", - каже кулінар.

Інгредієнти на дві порції:

100 г чорниці

100 г вишні без кісточок

70 г води

35 г цукру

15 г олія без запаху

140 г борошна

20 г замінник яйця

веганське/звичайне згущене молоко та ягоди для декорування

Як приготувати

До ягід додайте воду і замінник яєць, тоді занурювальним блендером перебийте в однорідну масу. Додайте цукор, олію, перемішайте і додайте просіяне борошно разом з розпушувачем.

Обсмажте оладки на олії на невеликому вогні. Перевертайте їх обережно й акуратно - вони дуже ніжні.

Полийте оладки згущеним молоком, прикрасьте ягодами і подавайте до столу.

Замість яєчного порошку можна взяти 1 велике яйце і вдвічі менше води, ніж вказано у рецепті. Або замінити порошок на 20 г борошна та 5 г розпушувача, а цукор - на 1 банан.