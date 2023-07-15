Ідеальний літній десерт за 20 хвилин. Ловіть дуже простий рецепт персикового тірамісу (відео)

Для тих, хто дуже любить ласувати домашніми солодощами, але ми при цьому не хоче витрачати години на їх приготування, ідеальним варіантом стане персиковий тірамісу. Тим паче, що уже розпочався сезон цього літнього фрукта.

Персиковий тірамісу

"Якщо ви шукали ідеальний літній рецепт, то ви його знайшли. Це персиковий тірамісу, який готується за 20 хвилин. Його можна їсти і діткам, і дорослим", - зазначає кулінар.

Інгредієнти:

24 шт. (1 упаковка) печива савоярді

500 г персиків + 2 ст. л. цукрової пудри

350 мл вершків 33% жирності

500 г маскарпоне

80-100 г цукрової пудри

+ 4 персики і м‘ята для прикрашання торта

Рецепт розрахований на форму 20х30 см.

Як приготувати

Персики і цукрову пудру збийте блендером, перетріть через сито від шкірочок.

Якщо десерт не плануєте давати дітям - додайте 30-40 мл амарето до персикового пюре.

Дуже холодні жирні вершки збийте міксером з цукровою пудрою до м‘яких піків, додайте маскарпоне, і збийте протягом 1-2 хв до пишності.

Савоярді змочіть у пюре, викладіть у форму, зверху розподіліть 1/2 крему, і знову савоярді, знову крем, накрийте плівкою і поставте у холодильник на 4-5 годин.

Прикрасіть десерт персиками і м‘ятою. Його потрібно швидко з‘їсти, тому якщо вас всього дві особи, то приготуйте за рецептом на пів порції.