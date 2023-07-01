Оригінальний літній делікатес. Зірковий шеф-кухар показав, як маринувати черешні

Сезон черешень у розпалі, тому саме час експериментувати з рецептами. Хоч звучить це дуже незвично, але варто замаринувати ці плоди. Повірте, ви будете задоволені таким делікатесом.

Як замаринувати черешню

"Завжди експериментуйте. Мені прийшла ідея зробити смачний сендвіч з підмаринованою черешнею. Це незвично і смачно", - говорить Ярославський.

Інгредієнти:

для сендвіча

білий хліб

трішки масла

крем сир або страчателла

для маринування черешні

черешня без кісточок 300 г

20 мл яблучний або винний оцет чи лимонний сік

30 г цукру

1 ст. л суміш 5 перців, декілька гвоздик та коріандр

Як приготувати

Очистьте черешню від кісточок. Зробіть холодний маринад - все змішайте і скуштуйте. Має бути приємний, ледь кисленький і солодкуватий смак.

Баночку добре наповніть черешнею, залийте холодним маринадом і дайте постояти 2-3 години.

"Думаю ще можна для яскравості смаку маринад зі спеціями довести майже до кипіння і охолодити - тоді смак спецій буде більш насиченим. Ще можна використовувати за бажанням листя шавлії, чебрець або інші спеції і рівень солодкості регулювати на свій смак", - каже Ярославський.

Далі слід приготувати тости з білого хліба. Нарізати скибки, злегка змастити маслом з однієї сторони і швидко запекти під верхнім грилем на 220 градусів до рум’яності. Можна хліб приготувати у тостері, а замість масла взяти олію.

На тости намажте крем-сир або страчателлу, зверху викладіть черешню, добре полийте свіжим медом і смакуйте.

За цим же рецептом можна маринувати і полуницю.