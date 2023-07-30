Дети будут в восторге. Повар поделился рецептом оладий с необычным цветом (видео)

Если хотите побаловать своих малышей, то приготовьте им черно-вишневые оладьи на завтрак. Поверьте, они понравятся детям не только вкусом, но и цветом. А еще этот рецепт имеет веганский вариант, поэтому подойдет тем, кто соблюдает определенные ограничения в пище.
Рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.
"Вы можете удивить детей или своего любимого человека, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и необычного цвета. Так что желаю вдохновения и одобрительных отзывов", - говорит кулинар.
Ингредиенты на две порции:
К ягодам добавьте воду и заменитель яиц, тогда погружным блендером перебейте в однородную массу. Добавьте сахар, растительное масло, перемешайте и добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем.
Пожарьте оладьи на растительном масле на небольшом огне. Переворачивайте их осторожно и аккуратно - они очень нежные.
Полейте оладьи сгущенкой, украсьте ягодами и подавайте к столу.
Вместо яичного порошка можно взять 1 крупное яйцо и вдвое меньше воды, чем указано в рецепте. Или заменить порошок на 20 г муки и 5 г разрыхлителя, а сахар - на 1 банан.
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