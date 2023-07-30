Діти будуть у захваті. Кухар поділився рецептом оладків із надзвичайним кольором (відео)
Якщо хочете вразити свою малечу, то приготуйте їм чорнично-вишневі оладки на сніданок. Повірте, вони сподобаються дітям не лише смаком, а й кольором. А ще цей рецепт має веганський варіант, тому підійде тим, хто дотримується певних обмежень у їжі.
Рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.
Чорнично-вишневі оладки зі згущеним молоком
"Ви можете здивувати дітей чи свою кохану людину, приготувавши щось смачне, корисне і ще й незвичного кольору. Тож бажаю натхнення і схвальних відгуків", - каже кулінар.
Інгредієнти на дві порції:
- 100 г чорниці
- 100 г вишні без кісточок
- 70 г води
- 35 г цукру
- 15 г олія без запаху
- 140 г борошна
- 20 г замінник яйця
- веганське/звичайне згущене молоко та ягоди для декорування
Як приготувати
До ягід додайте воду і замінник яєць, тоді занурювальним блендером перебийте в однорідну масу. Додайте цукор, олію, перемішайте і додайте просіяне борошно разом з розпушувачем.
Обсмажте оладки на олії на невеликому вогні. Перевертайте їх обережно й акуратно - вони дуже ніжні.
Полийте оладки згущеним молоком, прикрасьте ягодами і подавайте до столу.
Замість яєчного порошку можна взяти 1 велике яйце і вдвічі менше води, ніж вказано у рецепті. Або замінити порошок на 20 г борошна та 5 г розпушувача, а цукор - на 1 банан.
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