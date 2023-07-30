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Діти будуть у захваті. Кухар поділився рецептом оладків із надзвичайним кольором (відео)

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Неділя 30 липня 2023 08:30
Діти будуть у захваті. Кухар поділився рецептом оладків із надзвичайним кольором (відео) Як приготувати чорнично-вишневі оладки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Якщо хочете вразити свою малечу, то приготуйте їм чорнично-вишневі оладки на сніданок. Повірте, вони сподобаються дітям не лише смаком, а й кольором. А ще цей рецепт має веганський варіант, тому підійде тим, хто дотримується певних обмежень у їжі.

Рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.

Чорнично-вишневі оладки зі згущеним молоком

"Ви можете здивувати дітей чи свою кохану людину, приготувавши щось смачне, корисне і ще й незвичного кольору. Тож бажаю натхнення і схвальних відгуків", - каже кулінар.

Інгредієнти на дві порції:

  • 100 г чорниці
  • 100 г вишні без кісточок
  • 70 г води
  • 35 г цукру
  • 15 г олія без запаху
  • 140 г борошна
  • 20 г замінник яйця
  • веганське/звичайне згущене молоко та ягоди для декорування

Як приготувати

До ягід додайте воду і замінник яєць, тоді занурювальним блендером перебийте в однорідну масу. Додайте цукор, олію, перемішайте і додайте просіяне борошно разом з розпушувачем.

Обсмажте оладки на олії на невеликому вогні. Перевертайте їх обережно й акуратно - вони дуже ніжні.

Полийте оладки згущеним молоком, прикрасьте ягодами і подавайте до столу.

Замість яєчного порошку можна взяти 1 велике яйце і вдвічі менше води, ніж вказано у рецепті. Або замінити порошок на 20 г борошна та 5 г розпушувача, а цукор - на 1 банан.

Раніше ми ділились рецептом ідеального літнього десерту з персиком.

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