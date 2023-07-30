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Дети будут в восторге. Повар поделился рецептом оладий с необычным цветом (видео)

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Воскресенье 30 июля 2023 08:30
Дети будут в восторге. Повар поделился рецептом оладий с необычным цветом (видео) Как приготовить черно-вишневые оладьи (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Если хотите побаловать своих малышей, то приготовьте им черно-вишневые оладьи на завтрак. Поверьте, они понравятся детям не только вкусом, но и цветом. А еще этот рецепт имеет веганский вариант, поэтому подойдет тем, кто соблюдает определенные ограничения в пище.

Рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.

Чернично-вишневые оладьи со сгущенкой

"Вы можете удивить детей или своего любимого человека, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и необычного цвета. Так что желаю вдохновения и одобрительных отзывов", - говорит кулинар.

Ингредиенты на две порции:

  • 100 г черники
  • 100 г вишни без косточек
  • 70 г воды
  • 35 г сахара
  • 15 г растительное масло без запаха
  • 140 г муки
  • 20 г заменитель яйца
  • веганское/обычное сгущенное молоко и ягоды для декорирования

Как приготовить

К ягодам добавьте воду и заменитель яиц, тогда погружным блендером перебейте в однородную массу. Добавьте сахар, растительное масло, перемешайте и добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем.

Пожарьте оладьи на растительном масле на небольшом огне. Переворачивайте их осторожно и аккуратно - они очень нежные.

Полейте оладьи сгущенкой, украсьте ягодами и подавайте к столу.

Вместо яичного порошка можно взять 1 крупное яйцо и вдвое меньше воды, чем указано в рецепте. Или заменить порошок на 20 г муки и 5 г разрыхлителя, а сахар - на 1 банан.

Раньше мы делились рецептом идеального летнего десерта с персиком.

Читайте также о том, как замариновать черешни по рецепту звездного шеф-повара.

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