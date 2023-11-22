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Діти будуть в захваті: як приготувати смачний омлет з фрукти на сніданок

Як приготувати солодкий омлет на сніданок (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Незвичайний і смачний солодкий омлет обов'язково потішить маленьких членів родини. Готувати його легко і часу знадобиться небагато. До того ж результат приємно здивує.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що знадобиться

Такий пишний омлет готується за лічені хвилини! Це проста і швидка ідея на сніданок, тому його можна готувати у будні дні та не боятися, що запізнитесь на роботу.

Для приготування смачного омлету, варто підготувати такі інгредієнти:

  • яйця курячі - 2 шт.
  • молоко - 50 мл
  • борошно пшеничне - 20 г
  • цукор - 20 г
  • розпушувач - 12 г
  • сіль - до свого смаку
  • олія соняшникова - 20 мл
  • банани - 1 шт.
  • яблука - 1 шт.
  • мандарини - 2 шт.
  • цукрова пудра - 20 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку яйця потрібно розділити на білки і жовтки. Білки збийте у круту піну з дрібкою солі і 10 г цукру.

Після цього жовтки перебийте з рештою цукру, додайте борошно, молоко і розпушувач. Все збийте до однорідної маси, обережно введіть білки і перемішайте.

На розігріту з олією сковороду влийте омлетну масу і смажте кілька хвилин, поки не схопиться. Потім поставте сковороду у розігріту до 180°C духовку на 5-7 хвилин.

Готовий омлет перекладіть на блюдо і покладіть на нього кружальця бананів, шматочки яблука і мандарини. Також можна додати горіхи та інші ягоди. В кінці страву посипте цукровою пудрою.

Рецепт приготування солодкого омлету з фруктами (фото: Deposit photos)

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