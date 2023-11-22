Діти будуть в захваті: як приготувати смачний омлет з фрукти на сніданок

Що знадобиться

Такий пишний омлет готується за лічені хвилини! Це проста і швидка ідея на сніданок, тому його можна готувати у будні дні та не боятися, що запізнитесь на роботу.

Для приготування смачного омлету, варто підготувати такі інгредієнти:

яйця курячі - 2 шт.

молоко - 50 мл

борошно пшеничне - 20 г

цукор - 20 г

розпушувач - 12 г

сіль - до свого смаку

олія соняшникова - 20 мл

банани - 1 шт.

яблука - 1 шт.

мандарини - 2 шт.

цукрова пудра - 20 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку яйця потрібно розділити на білки і жовтки. Білки збийте у круту піну з дрібкою солі і 10 г цукру.

Після цього жовтки перебийте з рештою цукру, додайте борошно, молоко і розпушувач. Все збийте до однорідної маси, обережно введіть білки і перемішайте.

На розігріту з олією сковороду влийте омлетну масу і смажте кілька хвилин, поки не схопиться. Потім поставте сковороду у розігріту до 180°C духовку на 5-7 хвилин.

Готовий омлет перекладіть на блюдо і покладіть на нього кружальця бананів, шматочки яблука і мандарини. Також можна додати горіхи та інші ягоди. В кінці страву посипте цукровою пудрою.

Рецепт приготування солодкого омлету з фруктами (фото: Deposit photos)