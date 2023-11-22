Діти будуть в захваті: як приготувати смачний омлет з фрукти на сніданок

Незвичайний і смачний солодкий омлет обов'язково потішить маленьких членів родини. Готувати його легко і часу знадобиться небагато. До того ж результат приємно здивує.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Такий пишний омлет готується за лічені хвилини! Це проста і швидка ідея на сніданок, тому його можна готувати у будні дні та не боятися, що запізнитесь на роботу.
Для приготування смачного омлету, варто підготувати такі інгредієнти:
Спочатку яйця потрібно розділити на білки і жовтки. Білки збийте у круту піну з дрібкою солі і 10 г цукру.
Після цього жовтки перебийте з рештою цукру, додайте борошно, молоко і розпушувач. Все збийте до однорідної маси, обережно введіть білки і перемішайте.
На розігріту з олією сковороду влийте омлетну масу і смажте кілька хвилин, поки не схопиться. Потім поставте сковороду у розігріту до 180°C духовку на 5-7 хвилин.
Готовий омлет перекладіть на блюдо і покладіть на нього кружальця бананів, шматочки яблука і мандарини. Також можна додати горіхи та інші ягоди. В кінці страву посипте цукровою пудрою.
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