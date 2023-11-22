Дети будут в восторге: как приготовить вкусный омлет с фруктами на завтрак

Необычный и вкусный сладкий омлет обязательно порадует маленьких членов семьи. Готовить его легко и времени понадобится немного. К тому же результат приятно удивит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Такой пышный омлет готовится за считанные минуты! Это простая и быстрая идея на завтрак, поэтому его можно готовить в будние дни и не бояться, что опоздаете на работу.
Для приготовления вкусного омлета следует подготовить следующие ингредиенты:
Сначала яйца нужно разделить на белки и желтки. Белки взбейте в крутую пену с щепоткой соли и 10 г сахара.
После этого желтки перебейте с остальным сахаром, добавьте муку, молоко и разрыхлитель. Все взбейте к однородной массе, аккуратно введите белки и перемешайте.
На разогретую с растительным маслом сковороду влейте омлетную массу и жарьте несколько минут, пока не схватится. Затем поставьте сковороду в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут.
Готовый омлет переложите на блюдо и положите на него кружочки бананов, кусочки яблока и мандарины. Также можно добавить орехи и другие ягоды. В конце блюдо посыпьте сахарной пудрой.
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