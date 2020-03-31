Без дистанций и тестов: украинец рассказал, как проверяют туристов в аэропорту

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и по состоянию на 31 марта в стране зарегистрировано 549 заболевших. За последнюю неделю в Украину вернулось много украинцев, которые находились за границей и по прилету в аэропорту "Борисполь" разгорелся скандал из-за обязательного тестирования и отправки на обсервацию всех туристов.

Однако, как рассказал Владислав Фарапонов, который несколько дней назад вернулся в Киев спецрейсом из Нью-Йорка, при посадке всех пассажиров проверяют не очень тщательно. Детали он сообщил в комментарии для издания OBOZREVATEL.

Фарапонов заявил, что экспресс-тесты проходят 2-3% пассажиров, а правила обсервации в основном являются формальными. Вместе с ним в самолете летели около 300 человек и большинство пассажиров – заробитчане и школьники, которые были в США по программе обмена.

"Рейс был обычным. Экипаж в масках, очках, перчатках, костюмах. Еду вообще не продавали, только воду в целях безопасности. Ну ничего, выдержали. Также нам дали бумагу подписать, где указано, что мы должны самостоятельно уйти на обсервацию. Среди пассажиров было много школьников, которые участвовали в программе обмена Flex. Также, как понимаю, были сотрудники разных фирм и компаний, которые решили вернуться домой", - рассказал пассажир.

Он добавил, что после прилета в "Борисполь", на борт самолета поднялись медики, которые каждому измерили температуру.

"Наши люди, как всегда – попросили их не вставать, пока не пройдет осмотр, но все начали собираться. Тем не менее врачи вроде всех осмотрели, температуры высокой не было. Далее мы зашли в терминал, нам предложили сдать экспресс-тесты на коронавирус", - добавил Фарапонов.

Тесты согласились сдать человек 10 из 300 пассажиров. Они подошли к специальному пункту, где сидела медсестра и по очереди брала анализы.

"Скажу честно – я отказался из-за антисанитарии. Сидела одна медсестра, вокруг нее люди. Кто-то сзади подходит, что-то спрашивает, советы и так далее. Она с ними разговаривает, тут сразу берет у одних анализы, затем у других", - объяснил пассажир и добавил, что все остальные туристы контактировали друг с другом, стояли в одной очереди и никто не старался соблюдать дистанцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы, которые прилетели с Бали, устроили в "Борисполе" скандал.