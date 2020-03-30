Украинцы с Бали устроили скандал в "Борисполе": отказались от карантина

Украинцы в аэропорту не захотели в обсервацию (Коллаж РБК-Украина)

Эвакуированные из Катара украинцы отказались от обсервации

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Во время него страна закрыла все границы, но сделала исключение для возвращения своих граждан. Так, 30 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Бали с украинцами на борту. Людей еще до полета предупредили о том, что по прилету домой они должны будут направиться на карантин. Но, когда украинцы прибыли в страну, отказались от обсервации.

Сами украинцы утверждают, что при покупке билетов их никто не предупреждал об обсервации.

Опубліковано Masi Nayyem Неділя, 29 березня 2020 р.

Люди попытались прорваться к выходу из самолетов, Нацгвардия и полиция эту попытку пресекли.

Большинство украинцев остались на борту. Из 150 пассажиров 20 согласились отправиться на обсервацию. Ее местом был назначен отель "Козацький" в центре Киева. Кроме того, туристам дали возможность выбора - поселится в другом отеле, но при этом оплатить 338 евро за двухместный номер за две недели.

По состоянию на 05:20 туда в отель выехал только один автобус. Остальные пассажиры остаются в самолетах, некоторые - без питьевой воды и с маленькими детьми.

Рада Радмилевич написала на своей странице в Facebook, что "власть" решила отработать свой план на этом самолете.

"Часть людей поехало на обсервацию в отель, 1 автобус, я в их числе.

И в сотый раз повторяю, что об обсервации было достаточно проинформировать до покупки авиабилетов и сейчас не возникло бы конфликта "народ-власть". Поставили перед фактом на пересадке и ждут, что все обрадуются. Никто не знал об обсервации, в том числе и само же государство, которое резко приняло закон пока мы летели в воздухе", - написала Рада.

Женщина считает, что обсервация должна быть добровольной.

"Эти меры, возможно, были бы эффективны месяц назад, а не сейчас, с последними влетающими в страну рейсами, когда эпидемия внутри страны идёт полным ходом. Все это напоминает демонстративную имитацию деятельности больше, чем является каким-то действенным инструментом борьбы сейчас. Кто из 100 тысяч людей ранее ушел на обсервацию? Они ехали из опасных пандемических точек, где была эта обсервация тогда?" - спрашивает Радмилевич.