Без дистанцій і тестів: українець розповів, як перевіряють туристів в аеропорту

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і станом на 31 березня в країні зареєстровано 549 хворих. За останній тиждень в Україну повернулося багато українців, які перебували за кордоном і по прильоту в аеропорту "Бориспіль" розгорівся скандал через обов'язкове тестування та розміщення на обсервацію всіх туристів.

Проте, як розповів Владислав Фарапонов, який кілька днів тому повернувся в Київ спецрейсом з Нью-Йорка, при посадці всіх пасажирів перевіряють не дуже ретельно. Деталі він повідомив у коментарі для видання OBOZREVATEL.

Фарапонов заявив, що експрес-тести проходять 2-3% пасажирів, а правила обсервації в основному є формальними. Разом з ним в літаку летіли близько 300 осіб і більшість пасажирів – заробітчани та школярі, які були у США за програмою обміну.

"Рейс був звичайним. Екіпаж у масках, окулярах, рукавичках, костюмах. Їжу взагалі не продавали, тільки воду в цілях безпеки. Ну нічого, витримали. Також нам дали підписати папір, де зазначено, що ми повинні самостійно піти на обсервацію. Серед пасажирів було багато школярів, які брали участь у програмі обміну Flex. Також, як розумію, були співробітники різних фірм та компаній, які вирішили повернутися додому", - розповів пасажир.

Він додав, що після прильоту в "Бориспіль", на борт літака піднялися медики, які кожному виміряли температуру.

"Наші люди, як завжди – попросили їх не вставати, поки не пройде огляд, але всі почали збиратися. А все-таки лікарі начебто всіх оглянули, високої температури не було. Далі ми зайшли в термінал, нам запропонували здати експрес-тести на коронавірус", - додав Фарапонов.

Тести погодилися здати чоловік 10 з 300 пасажирів. Вони підійшли до спеціального пункту, де сиділа медсестра і по черзі брала аналізи.

"Скажу чесно – я відмовився через антисанітарію. Сиділа одна медсестра, навколо неї люди. Хтось ззаду підходить, щось питає, поради й так далі. Вона з ними розмовляє, тут відразу бере в одних аналізи, потім в інших", - пояснив пасажир і додав, що всі інші туристи контактували один з одним, стояли в одній черзі та ніхто не намагався дотримуватися дистанції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці, які прилетіли з Балі, влаштували у "Борисполі" скандал.