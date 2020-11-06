Дистанционное обучение в Украине: в МОН рассказали, как будут оценивать знания школьников

Дистанционное обучение в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Учеников на дистанционном обучении смогут оценивать с помощью различных методов

В Украине бушует пандемия коронавируса и часть школьников вынуждена переходить на дистанционное обучение. Многих родителей волнует вопрос о том, как учителя смогут при таком обучении оценивать знания детей.

В Министерстве образования и науки объяснили, как будут оценивать учеников во время дистанционного обучения и отметили, что все оценки будут вноситься в журналы и свидетельства школьников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МОН уверяют, что оценивание результатов учеников по время дистанционного обучения будет включать такие факторы:

Оценивание может проводиться очно или дистанционно.

Ученики, которые обучаются в онлайн-режиме, обязательно должны проходить формирующее, текущее и итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание.

Виды и периодичность оценивания во время дистанционного обучения определяются в соответствии с формой получения образования (Например, только годовое оценивание для экстернов).

Результаты оценивания будут фиксироваться в классных журналах и свидетельствах достижений учеников.

Оценивание может осуществляться по стандартной системе оценивания, которые утверждено законодательством (1-12 баллов) или по собственной шкале школы (при наличии правил перевода такой шкалы к системе оценивания, в соответствии с законодательством).

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с зимними каникулами в Украине.

А также сообщали о том, что в МОН расставили все точки над "і" по поводу дистанционного обучения.