Дистанционное обучение в Украине: в МОН рассказали, как будут оценивать знания школьников
Пятница 06 ноября 2020 13:37
Новина українською
Дистанционное обучение в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Учеников на дистанционном обучении смогут оценивать с помощью различных методов
В Украине бушует пандемия коронавируса и часть школьников вынуждена переходить на дистанционное обучение. Многих родителей волнует вопрос о том, как учителя смогут при таком обучении оценивать знания детей.
В Министерстве образования и науки объяснили, как будут оценивать учеников во время дистанционного обучения и отметили, что все оценки будут вноситься в журналы и свидетельства школьников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В МОН уверяют, что оценивание результатов учеников по время дистанционного обучения будет включать такие факторы:
- Оценивание может проводиться очно или дистанционно.
- Ученики, которые обучаются в онлайн-режиме, обязательно должны проходить формирующее, текущее и итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание.
- Виды и периодичность оценивания во время дистанционного обучения определяются в соответствии с формой получения образования (Например, только годовое оценивание для экстернов).
- Результаты оценивания будут фиксироваться в классных журналах и свидетельствах достижений учеников.
- Оценивание может осуществляться по стандартной системе оценивания, которые утверждено законодательством (1-12 баллов) или по собственной шкале школы (при наличии правил перевода такой шкалы к системе оценивания, в соответствии с законодательством).
Напомним, ранее мы писали о том, что будет с зимними каникулами в Украине.
А также сообщали о том, что в МОН расставили все точки над "і" по поводу дистанционного обучения.
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