Дистанційне навчання в Україні: у МОН розповіли, як будуть оцінювати знання школярів

Дистанційне навчання в Україні (Колаж РБК-Україна)

Учнів на дистанційному навчанні зможуть оцінювати за допомогою різних методів

В Україні вирує пандемія коронавірусу і частина школярів змушена переходити на дистанційне навчання. Багатьох батьків хвилює питання про те, як вчителі зможуть при такому навчанні оцінювати знання дітей.

У Міністерстві освіти та науки пояснили, як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання і зазначили, що всі оцінки будуть вноситися в журнали та свідоцтва школярів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У МОН запевняють, що оцінювання результатів учнів за час дистанційного навчання буде включати такі фактори:

Оцінювання може проводитися очно або дистанційно.

Учні, які навчаються в онлайн-режимі, обов'язково повинні проходити формувальні, поточні та підсумкові (тематичні, семестрові, річні) оцінювання.

Види та періодичність оцінювання під час дистанційного навчання визначаються відповідно до форми отримання освіти (Наприклад, тільки річне оцінювання для екстернів).

Результати оцінювання будуть фіксуватися в класних журналах і свідоцтвах досягнень учнів.

Оцінювання може здійснюватися за стандартною системою оцінювання, які затверджено законодавством (1-12 балів) або за власною шкалою школи (за наявності правил перекладу такої шкали до системи оцінювання, згідно з законодавством).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з зимовими канікулами в Україні.

А також повідомляли про те, що у МОН розставили всі крапки над "і" щодо дистанційного навчання.