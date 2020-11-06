Дистанційне навчання в Україні: у МОН розповіли, як будуть оцінювати знання школярів
П'ятниця 06 листопада 2020 13:37
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Дистанційне навчання в Україні (Колаж РБК-Україна)
Учнів на дистанційному навчанні зможуть оцінювати за допомогою різних методів
В Україні вирує пандемія коронавірусу і частина школярів змушена переходити на дистанційне навчання. Багатьох батьків хвилює питання про те, як вчителі зможуть при такому навчанні оцінювати знання дітей.
У Міністерстві освіти та науки пояснили, як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання і зазначили, що всі оцінки будуть вноситися в журнали та свідоцтва школярів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
У МОН запевняють, що оцінювання результатів учнів за час дистанційного навчання буде включати такі фактори:
- Оцінювання може проводитися очно або дистанційно.
- Учні, які навчаються в онлайн-режимі, обов'язково повинні проходити формувальні, поточні та підсумкові (тематичні, семестрові, річні) оцінювання.
- Види та періодичність оцінювання під час дистанційного навчання визначаються відповідно до форми отримання освіти (Наприклад, тільки річне оцінювання для екстернів).
- Результати оцінювання будуть фіксуватися в класних журналах і свідоцтвах досягнень учнів.
- Оцінювання може здійснюватися за стандартною системою оцінювання, які затверджено законодавством (1-12 балів) або за власною шкалою школи (за наявності правил перекладу такої шкали до системи оцінювання, згідно з законодавством).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з зимовими канікулами в Україні.
А також повідомляли про те, що у МОН розставили всі крапки над "і" щодо дистанційного навчання.
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