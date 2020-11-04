Что будет с зимними каникулами в школах: в МОН сделали важное заявление

Школьники в масках (фото: freepik.com)

В МОН Украины высказались о ситуации со школьными каникулами зимой

Школьные каникулы в Украине в зимний период 2020-2021 годов во время пандемии из-за коронавируса разбивать на две части не будут, а подобная информация в прессе является недостоверной.

Об этом 4 ноября заявили в Министерстве образования и науки Украины.

В ведомстве подчеркнули, что информация в СМИ об установлении зимних каникул в период с 28 декабря 2020 до 10 января 2021 и с 15 до 21 февраля 2021 - фейк.

Так, Минобразования не предоставляло учебным заведениям никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.

По закону, руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул.

"А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что традиционно обучение в Украине длится минимум 175 учебных дней, а продолжительность каникул, не считая летних, не должно превышать 30 дней.

Вопросы организации обучения школьников решаются руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.

В Минздраве рассказали, кто отвечает за здоровье учеников в школах во время пандемии

Как отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, посещение школ запрещается, если на самоизоляции из-за коронавируса находится более 50% учеников и персонала учебного заведения.

Также глава Минздрава прокомментировал сообщения в сети о том, что администрация школ требует от родителей учеников подписывать соглашение о том, что "заведение не несет ответственности за распространение COVID-19".

"Такой "документ" не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом, это самодеятельность руководителей учреждений или других лиц. Никто не может заставить родителей такое подписывать ", - подчеркнул Степанов.

Министр напомнил, что еще до начала учебного года Минздрав разработал детальные рекомендации по проведению учебного процесса в условиях пандемии. Среди основных требований - владелец заведения образования (городской совет, объединенная территориальная община) несет ответственность за наличие в медицинском пункте бесконтактных термометров, дезинфекторов, антисептиков для рук, средств индивидуальной защиты. Со своей стороны руководство школ должно внедрить разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп, а также перерыва в разные временные промежутки. В коридорах должна быть нанесена разметка. Школьники могут находиться в классах без масок, а приходить, передвигаться и пребывать на переменах - в масках.

"Руководитель учреждения отвечает за то, чтобы были соблюдены все противоэпидемические мероприятия. Администрация должна обеспечить регулярную термометрию и предоставить средства индивидуальной защиты всем работникам, а также обеспечить контроль за соблюдением эпидемиологических правил ", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в МОН расставили все точки над "і" в дистанционном обучении в школах.

Также мы писали, что в МОН Украины рассказали, как будут работать школы после каникул.