Директор школы под Киевом, сдававшая оккупантам позиции ВСУ, сбежала за границу

Он уточнил, что информацию о бегстве фигурантки дела обнародовал на судебном слушании адвокат.

"Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией. Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, которую обвиняют в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования. В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен", - говорится в публикации.

Журналист обратил внимание, что у суда были "железобетонные доказательства", собранные следователями, о переписке предательницы с противником о расположении военных ВСУ. Тем не менее женщину отпустили под залог, и в итоге подсудимая уже находится за границей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать

Напомним, что ранее летом на первое судебное слушание обвиняемая не явилась якобы потому, что была на больничном. Тогда заседания перенесли на конец августа.

Душкиной, которая работала директором школы-сада в Коцюбинском, по делу о коллаборационизме и госизмене грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного.

Перед этим женщина была директором Печерской гимназии №75 в Киеве, состояла в Женском движении и одноименной партии "ЗА Майбутнє", пробовала попасть в политику - в 2020 году баллотировалась в Киевский горсовет 9-го созыва от выше указанной политической силы в округе 8, но безуспешно.