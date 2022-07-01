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Хотела стать министром образования у оккупантов. За госизмену будут судить директора школы

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Украина, Пятница 01 июля 2022 18:59
Хотела стать министром образования у оккупантов. За госизмену будут судить директора школы Фото: за сотрудничество с оккупантами будут судить директора школы (handcuffs)
Автор: Евгений Прокопенко

Жительница Киевской области, которая работала директором частной школы, сдавала оккупантам позиции ВСУ и оказывала другую информацию. За это ей пообещали должность министра образования при оккупационной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Расследованием установлено, что обвиняемая, которая к началу военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашей страны.

Она сотрудничала с представителем РФ, который принимал участие в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора.

Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также в отношении государственных, политических и культурных деятелей Украины, которые выступают против российской агрессии.

В вознаграждение за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационной власти. Дело уже направлено в суд.

Напомним, СБУ разоблачила еще пятерых коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях.

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