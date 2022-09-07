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Директорка школи під Києвом, яка здавала окупантам позиції ЗСУ, втекла за кордон

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Середа 07 вересня 2022 19:03
Директорка школи під Києвом, яка здавала окупантам позиції ЗСУ, втекла за кордон Колаж РБК-Україна: обвинувачена в державній зраді директорка школи під Києвом втекла з України
Автор: Володимир Костирін

Директорка приватної школи під Києвом Алла Душкіна, яка звинувачується в здачі позицій ЗСУ російським загарбникам та пособництві окупантам, й була випущена судом під заставу в 500 тисяч гривень, втекла з України та перебуває в іншій країні.

Про це 7 вересня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

Він уточнив, що інформацію про втечу фігурантки справи оприлюднив на судовому слуханні адвокат.

"Прокуратура перевіряє дані про перетинання нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень", - йдеться в публікації.

Журналіст звернув увагу, що у суду були "залізобетонні докази", зібрані слідчими, про листування зрадниці з противником про розташування військових ЗСУ. Проте жінку відпустили під заставу, і в підсумку підсудна вже перебуває за кордоном.

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Нагадаємо, що раніше влітку на перше судове слухання обвинувачена не з'явилася нібито тому, що була на лікарняному. Тоді засідання перенесли на кінець серпня.

Душкіній, яка працювала директоркою школи-садка в Коцюбинському, у справі про колабораціонізм на держзраду загрожує тюремний термін від 15 років до довічного.

Перед цим жінка була директоркою Печерської гімназії № 75 в Києві, перебувала в жіночому русі та однойменній партії "ЗА Майбутнє", пробувала потрапити в політику - у 2020 році балотувалася в Київську міськраду 9-го скликання від вище зазначеної політичної сили в окрузі 8, але без успіху.

Додамо також, що про затримання зрадниці правоохоронці та прокурори інформували на початку липня. Розслідуванням було встановлено, що під час перебування російських інтервентів у Київській області, обвинувачена надавала ворогу допомогу, за що їй пообіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

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Угорщина Київська область держзрада
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