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Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель через її підтримку ХАМАС

Dior замінив Беллу Хадід на ізрайльську модель (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Французький дім моди Dior замінив американську супермодель палестинського походження Беллу Хадад на ізраїльтянку Май Тагер.

Про те, через які вислови Dior прийняв таке рішення і відмовився від співпраці з супермоделлю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Yenisafak English.

Dior більше не працює з Беллою Хадід через її позицію з приводу дій ХАМАС

Річ у тому, що Хадід неодноразово висловлювалася проти Ізраїлю і на підтримку палестинців, але раніше це ніяк не заважало її кар'єрі. 

Та останні публічні заяви супермоделі з критикою дій Ізраїлю стали останньою краплею для її роботодавців у компанії Dior. Адже це не є людяно та загалом заходить за межі 

Ця новина викликала дебати серед користувачів соціальних мереж, які висловили занепокоєння з приводу відходу Белли Хадід з Dior.

Зірка завжди була відома своєю активною підтримкою Палестини і критикою політики Ізраїлю. Вона представляла Dior з 2016 року.

Поки Белла Хадід і Дім моди Dior не прокоментували її ймовірну заміну. Але в соцмережі X вже почав поширюватися хештег Бойкот Діор.

Той факт, що Dior розриває зв'язки з Беллою Хадід і замість цього наймає ізраїльтянку, попри все, що сталося за останній місяць, дійсно демонструє те, що компанія підтримує позицію своєї країни. А, як відомо, Франція на боці Ізраїлю.

Раніше, в одному зі своїх дописів у Instagram, Хадід писала свою думку з приводу дій палестинців та ізраїльтян. 

Раніше ми писали про те, як собака врятував від ХАМАС цілу сім'ю ціною власного життя.

Також читайте наш матеріал про те, як Белла Хадід засвітилась з новим бойфрендом.

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