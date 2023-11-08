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Dior заменил Беллу Хадид на израильскую модель из-за ее поддержки ХАМАС

Dior заменил Беллу Хадид на израйльскую модель (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Французский дом моды Dior заменил американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадад израильтянкой Май Тагер.

О том, из-за каких высказываний Dior принял такое решение и отказался от сотрудничества с супермоделью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Yenisafak English.

Dior больше не работает с Беллой Хадид из-за ее позиции по поводу действий ХАМАС

Дело в том, что Хадид не раз высказывалась против Израиля и в поддержку палестинцев, но раньше это никак не мешало ее карьере.

Однако последние публичные заявления супермодели с критикой действий Израиля стали последней каплей для ее работодателей в компании Dior. Ведь это не человечно и вообще заходит за пределы

Эта новость вызвала дебаты среди пользователей социальных сетей, выразивших беспокойство по поводу ухода Беллы Хадид из Dior.

Звезда всегда была известна своей активной поддержкой Палестины и критикой политики Израиля. Она представляла Dior с 2016 года.

Пока Белла Хадид и Дом моды Dior не прокомментировали ее вероятную замену. Но в соцсети X уже начал распространяться хештег Бойкот Диор.

Тот факт, что Dior разрывает связи с Беллой Хадид и вместо этого нанимает израильтянку, несмотря на все, что произошло за последний месяц, действительно демонстрирует, что компания поддерживает позицию своей страны. А, как известно, Франция на стороне Израиля.

Ранее, в одном из своих сообщений в Instagram, Хадид писала свое мнение по поводу действий палестинцев и израильтян.

Раньше мы писали о том, как собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни.

Также читайте наш материал о том, как Белла Хадид зажглась с новым бойфрендом.

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