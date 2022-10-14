"Динамо" передало прикордонникам катер
Представники ФК "Динамо" завітали до однієї із прикордонних частин та вручили прикордонникам ключі та документи від катеру на повітряній подушці.
Про це йдеться на сайті "Динамо".
Перший віце-президент клубу Віталій Сівков зазначив, що динамівцям приємно передати у власність нашим захисникам потрібну річ, а також привітав їх зі святом і побажав усього найкращого тим, хто зі зброєю в руках боронить рідну землю та відстоює кожен сантиметр української території.
"Війна - це завжди горе, а ви перебуваєте на найпершому рубежі, тому ми хочемо допомогти вам у непростому завданні захисту державних кордонів", - заявив він.
Привітав захисників й динамівський воротар Георгій Бущан.
"Сьогодні - не звичайний день, а велике свято, тож я хочу привітати усіх захисників та захисниць нашої країни. Дуже радий, що від клубу ми подарували прикордонникам цей катер, який допомагатиме їм боронити нашу країну, зокрема, державні кордони. Після 24-го лютого у житті кожного з нас усе перевернулося. На футбольному полі ми виконуємо свою роботу, а за його межами, як і всі українці, читаємо, дивимося новини та переживаємо", - сказав Бущан.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що футбольний клуб "Динамо" та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю.
У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.