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"Динамо" передало прикордонникам катер

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П'ятниця 14 жовтня 2022 19:53
"Динамо" передало прикордонникам катер Фото: "Динамо" передало прикордонникам катер (fcdynamo.com)
Автор: Ілона Свиридова

Представники ФК "Динамо" завітали до однієї із прикордонних частин та вручили прикордонникам ключі та документи від катеру на повітряній подушці.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Перший віце-президент клубу Віталій Сівков зазначив, що динамівцям приємно передати у власність нашим захисникам потрібну річ, а також привітав їх зі святом і побажав усього найкращого тим, хто зі зброєю в руках боронить рідну землю та відстоює кожен сантиметр української території.

"Війна - це завжди горе, а ви перебуваєте на найпершому рубежі, тому ми хочемо допомогти вам у непростому завданні захисту державних кордонів", - заявив він.

Привітав захисників й динамівський воротар Георгій Бущан.

"Сьогодні - не звичайний день, а велике свято, тож я хочу привітати усіх захисників та захисниць нашої країни. Дуже радий, що від клубу ми подарували прикордонникам цей катер, який допомагатиме їм боронити нашу країну, зокрема, державні кордони. Після 24-го лютого у житті кожного з нас усе перевернулося. На футбольному полі ми виконуємо свою роботу, а за його межами, як і всі українці, читаємо, дивимося новини та переживаємо", - сказав Бущан.

&quot;Динамо&quot; передало прикордонникам катер

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що футбольний клуб "Динамо" та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю.

У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3.

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