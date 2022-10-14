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"Динамо" передало пограничникам катер

Новина українською →
Пятница 14 октября 2022 19:53
"Динамо" передало пограничникам катер Фото: "Динамо" передало пограничникам катер (fcdynamo.com)
Автор: Илона Свиридова

Представители ФК "Динамо" посетили одну из пограничных частей и вручили пограничникам ключи и документы от катера на воздушной подушке.

Об этом идет речь на сайте "Динамо".

Первый вице-президент клуба Виталий Сивков отметил, что динамовцам приятно передать в собственность нашим защитникам нужную вещь, а также поздравил их с праздником и пожелал всего лучшего тем, кто с оружием защищает родную землю и отстаивает каждый сантиметр украинской территории.

"Война - это всегда горе, а вы находитесь на самом первом рубеже, поэтому мы хотим помочь вам в непростой задаче защиты государственных границ", - заявил он.

Поздравил защитников и динамовский вратарь Георгий Бущан.

"Сегодня - не обычный день, а большой праздник, поэтому я хочу поздравить всех защитников и защитниц нашей страны. Очень рад, что от клуба мы подарили пограничникам этот катер, который будет помогать им защищать нашу страну, в частности, государственные границы. После 24-го февраля в жизни каждого из нас все перевернулось. На футбольном поле мы выполняем свою работу, а за его пределами, как и все украинцы, читаем, смотрим новости и переживаем", - сказал Бущан.

&quot;Динамо&quot; передало пограничникам катер

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что футбольный клуб "Динамо" и фандрейзинговая платформа UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве.

В его пределах клуб перечислит 250 000 фунтов стерлингов, собранных во время благотворительных матчей для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы № 3.

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