Куди піти на вихідних? Ці 6 незвичайних музеїв Києва вас дійсно вразять

Вважаєте, що музеї - це трохи нудно? Тоді вам обов'язково треба відвідати музеї у Києві, де зібрані такі дивні речі, що ваша фантазія навіть не уявляє. Тож куди завітати на вихідні з родиною або самому, щоб забезпечити приємний культурний шок?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 6 найбільш оригінальних музеїв Києва, які гарантовано працюють зараз та пускають відвідувачів.

Музей живих медуз

Побачити унікальну колекцію живих медуз можна у самому центрі столиці. Створенням цього музею займалася команда професійних акваріумістів, у доробку яких київський океанаріум «Морська казка» та найбільший акваріум України, створений у Львові в ресторані «36ПО».

У цьому музеї відвідувачі зможуть спостерігати за плавними рухами сотень різноманітних медуз у підсвічених акваріумах та дізнатися, скільки відомих людству видів існує на нашій планеті, які з них смертельно отруйні, а які взагалі безсмертні. Експозиція музею оновлюється тричі на рік, тому ви будь-коли можете прийти і насолодитися унікальною екзотичною колекцією медуз.

Адреса: вул. Хрещатик, 7.

Акваріуми з медузами - це навіть не океан, а якийсь космос! (фото: instagram.com/jellyfishmuseum)

Музей пожежної справи

На території найбільшої пожежної частини в Україні, що є одночасно найбільшою в Європі, у 2004 році відкрився музей пожежної справи. Відвідувачі можуть ознайомитися з еволюцією пожежної техніки з 1840-х років, спробувати себе за кермом автомобіля 30-х років, оглянути старовинні гідранти, побачити тренувальний манеж сучасних пожежників і спуститися по легендарному пожежній жердині. Зверніть увагу, що відвідування - безкоштовне, але лише у складі групи, яку ви можете зібрати зі своїх друзів.

Адреса: Оболонський район, територія 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Хто з хлопчиків не мріяв у дитинстві стати пожежником? (фото: go2.kiev.ua)

Музей-парк "Україна в мініатюрі"

Цей диво-парк відкрився 23 червня 2006 року. На площі 2 гектари представлена вся історія розвитку і становлення України. На виготовлення всіх 60 макетів пішло майже десять років і кожного року колекція постійно поповнюється новими спорудами та будівлями.

У міні містечку є свій міні Хрещатик з Майданом Незалежності, а міні Дніпро перетинає п’ять головних мостів : Північний, Пішохідний, Патона, Метро та Південний. У парках та скверах міні Києва розташувались пам’ятники найбільш відомих діячів культури, політики та мистецтва України, а в аеропорту "Бориспіль" приземлились літаки з різних куточків світу. На цей час населення міні України становить більше 700 мешканців.

Адреса: острів Гідропарк.

Відчуйте себе справжнім Гулівером у цьому міні-місті (фото: minikiev.kiev.ua)

Музей фото-ілюзій

Це не просто музей, а справжній атракціон. Ось що пишуть самі його власники, запрошуючи відвідувачів: "Музей фотоілюзій відкритий для глядачів будь-якого віку, без обмежень і може гарантувати - скучно не буде! Побувати на обкладинці журналу Форбс, врятуватись від акули, втекти від виверження вулкану, відчути левітацію і це лише найменша частина того, що є у нашому музеї".

Адреса: вул. Сагайдачного, 41.

Відвідувачі цього музею ризикують відчути себе як Аліса у країні див (фото: https://foto-illusion-kiev.com.ua)

Державний Музей Іграшки

Державний Музей іграшки відкриває перед вами чарівний світ з 15 000 експонатів, що простежують історію іграшок від 30-х років до сьогодні. Ця унікальна колекція збиралася понад 70 років, і тут ви знайдете все: від народних іграшок і настільних ігор до різноманітної техніки та ялинкових прикрас. Особливо вражають понад 600 різних ляльок, а також рідкісні авторські екземпляри та подарунки колекціонерів, які є єдиними у своєму роді.

Адреса: Кловський узвіз, 8.

Навіть складно сказати, кого найбільш вразить це місце - ваших дітей або вашу ностальгію за дитинством (фото: Facebook/Державний Музей Іграшки)

Музей мікромініатюр Миколи Сядристого

Музей мікромініатюр Миколи Сядристого, розташований на території Києво-Печерської Лаври, - справжня знахідка для тих, хто цінує мистецтво і унікальність. Тут можна побачити троянду всередині волосини, караван золотих верблюдів, що проходить через вушко голки, або портрет-барельєф балерини Майї Плісецької, вирізьблений на кісточці вишні розміром всього 3х4 міліметра. І це лише невелика частина дивовижних експонатів, представлених у музеї. Микола Сядристий по праву визнаний найкращим мініатюристом світу, і його твори варто побачити на власні очі.

Адреса: Києво-Печерська Лавра.

Найменьша в світі книга. Розмір 0.6 мм. Зашита павутинкою, обкладинку виготовлено з пелюстки безсмертника (фото: museum-portal.com)