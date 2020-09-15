Каминская отреагировала на вылет с "Танцев со звездами": все пошло не по сценарию

Слава Каминская прокомментировала свой вылет (фото: instagram.babaslavka)

Артистка описала свои эмоции после вылета из шоу

Танцы со звездами в воскресенье завершились вылетом звездной пары Славы Каминской и Дмитрия Дикусара. "Бог танца", как еще называют танцора, и солистка "НеАнгелов" не смогли убедить судей их оставить.

Отметим, что артистка свой танец посвятила любимому мужчине. По ее словам, это ее вдохновляло на откровенность и раскованность. После эфира немного расстроенная Слава прокомментировала свой вылет.

"Мама едет отдыхать! Не ожидала, конечно, но все должно происходить так, как происходит. Все хорошо, жизнь на этом не заканчивается", - сказала Каминская после программы.

Позже на своей страничке в Instagram певица поделилась переживаниями со своими преданными поклонниками.

"Понедельник — день тяжелый. И, честно говоря, непривычно проводить его дома, лежа в кровати. Особенно, когда привыкаешь к более активному ритму жизни. Вчерашний вечер прошел не по моему сценарию, но во всем есть свои плюсы! Для меня они очевидны", - написала звезда.

Каминская отметила, что теперь сможет посвятить свое время детям, но ей немного печально, что шоу для нее закончилось.

"Во-первых, у детей снова появилась мать и она не в телевизоре, а рядом, что само по себе не может не радовать. Во-вторых, наконец можно смело доставать список накопившихся делишек, записаных на рулоне туалетной бумаги, и приступать к их реализации! В-третьих, в регистре друзей прибыло, а это значит, что непрочитанных сообщений в телефоне будет еще больше. В-четвертых, я достигла цели — переборола страх танцевать", - написала Слава.

⠀

Как мы ранее писали, Олег Винник "порвал" паркет "Танцев со звездами" венским вальсом.