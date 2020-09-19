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Дікусар вперше прокоментував виліт з проекту: треба договорити!

Субота 19 вересня 2020 18:54
Дікусар вперше прокоментував виліт з проекту: треба договорити!
Дмитро Дікусар і Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Анна Кисельова

Танцюрист Дмитро Дікусар запропонував партнерці більш докладно розповісти про участь в проекті

Під час третього ефіру шоу "Танці з зірками" Слава Камінська і Дмитро Дікусар покинули зоряний паркет. Солістка групи "Неангели" прокоментувала виліт з шоу відразу після ефіру. Однак її партнер хоче розповісти більше. Розвинути тему проблем з шоу Дмитро Дікусар запропонував на своїй сторінці в Instagram.

Танцюрист опублікував небагатослівний запис, де запропонував Камінській детальніше розповісти про участь у шоу.

"Залишилося відчуття недомовленості... Треба договорити! Так, Слава Камінська?" – написав хореограф.

Таку ж небагатослівну відповідь залишила сама артистка в коментарях під постом. Дівчина відправила тільки червоні сердечка.

Дікусар вперше прокоментував виліт з проекту: треба договорити!

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Шанувальники в коментарях вимагають пояснень і більш розгорнутого коментаря:

  • У глядачів таке ж почуття.
  • Не томіть. Ми готові.
  • Говоріть побільше! І побільше, будь ласка, сторіс, особливо з фрагментами танців. Дуже сумуємо.
  • Договорюйте вже.
  • Дуже уважно слухаємо.

Варто відзначити, що раніше Слава Камінська розповіла, що не очікувала покинути проєкт так рано. Пізніше на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася переживаннями зі своїми відданими шанувальниками. Камінська зауважила, що тепер зможе присвятити свій час дітям, але їй трохи сумно, що шоу для неї закінчилося.

Раніше ми писали, що букмекери змінили прогноз по головним невдахам 4-го ефіру.

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Новини України Телешоу Танці з зіркамиТанцы со звездамиДмитрий ДикусарСлава Камінська
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