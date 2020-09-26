Если диктатор, то только такой: белорусы массово инаугурируют котов, собак и мышей (фото)

В Беларуси запустили флешмоб в ответ на тайную инаугурацию Лукашенко
Скандальная инаугурация Александра Лукашенко "вдохновила" жителей Беларуси на необычный флешмоб - люди в ответ стали активно короновать домашних животных, и выкладывать фото в интернет.
Не признающие легитимность Лукашенко граждане Беларуси решили инаугурировать не только четвероногих питомцев, но и самих себя. Снимки массовых шуточных ритуалов опубликованы в Twitter "Чай з варэннем".
Таким образом белорусы продемонстрировали отношение к проведению Лукашенко тайной церемонии вступления в должность главы государства, непризнанное многими странами, в том числе и Украиной.
Люди надевали самодельные бумажные короны на котов и собак, фотографировали их на фоне книги с надписью "конституция". Некоторые не доверили "власть" животным и объявили президентами себя.
Кое-кто "обыграл" шестой президентский срок Лукашенко и инаугурировал черепаху - рептилию-долгожителя.
Другие вспомнили, как Лукашенко называл протестующих крысами, и водрузили короны на мышей.
В Беларуси запустили флешмоб и люди коронуют себя и животных (фото: twitter.com/belteanews)
Забавные снимки подписаны так:
В Беларуси люди коронуют домашних животных в ответ на инаугурацию Лукашенко (фото: twitter.com/belteanews)
Ранее сообщалось, что в сети стало вирусным видео конфуза на инаугурации Лукашенко из-за ляпа диктора о "красной руке" на Конституции.
Напомним также, что Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов и похвалил силовиков за жесткие разгоны протестующих.