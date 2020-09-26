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Если диктатор, то только такой: белорусы массово инаугурируют котов, собак и мышей (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Беларуси запустили флешмоб в ответ на тайную инаугурацию Лукашенко

Скандальная инаугурация Александра Лукашенко "вдохновила" жителей Беларуси на необычный флешмоб - люди в ответ стали активно короновать домашних животных, и выкладывать фото в интернет.

Не признающие легитимность Лукашенко граждане Беларуси решили инаугурировать не только четвероногих питомцев, но и самих себя. Снимки массовых шуточных ритуалов опубликованы в Twitter "Чай з варэннем".

Таким образом белорусы продемонстрировали отношение к проведению Лукашенко тайной церемонии вступления в должность главы государства, непризнанное многими странами, в том числе и Украиной.

Люди надевали самодельные бумажные короны на котов и собак, фотографировали их на фоне книги с надписью "конституция". Некоторые не доверили "власть" животным и объявили президентами себя.

Кое-кто "обыграл" шестой президентский срок Лукашенко и инаугурировал черепаху - рептилию-долгожителя.

Другие вспомнили, как Лукашенко называл протестующих крысами, и водрузили короны на мышей.

В Беларуси запустили флешмоб и люди коронуют себя и животных (фото: twitter.com/belteanews)

Забавные снимки подписаны так:

  • Если диктатор, то только такой!
  • Инаугурация в отдельно взятой квартире. Сейчас еще и удостоверение ему выпишу соответствующее.
  • Самый медленный президент дополз до инаугурации.
  • Президентов в Беларуси становится все больше.
  • Белорусы устраивают свои инаугурации...

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В Беларуси люди коронуют домашних животных в ответ на инаугурацию Лукашенко (фото: twitter.com/belteanews)

Ранее сообщалось, что в сети стало вирусным видео конфуза на инаугурации Лукашенко из-за ляпа диктора о "красной руке" на Конституции.

Напомним также, что Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов и похвалил силовиков за жесткие разгоны протестующих.

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