Якщо диктатор, то тільки такий: білоруси масово інавгурують котів, собак та мишей (фото)

Скандальна інавгурація Олександра Лукашенка "надихнула" жителів Білорусі на незвичайний флешмоб - люди у відповідь почали активно коронувати домашніх тварин, і викладати фото в інтернет.

Громадяни Білорусі, які не визнають легітимність Лукашенка, вирішили інавгурувати не тільки чотирилапих улюбленців, але й самих себе. Знімки масових жартівливих ритуалів опубліковані в Twitter "Чай з варэннем".

Таким чином білоруси продемонстрували ставлення до проведення Лукашенком таємної церемонії вступу на посаду глави держави, що не визнано багатьма країнами, в тому числі й Україною.

Люди одягали саморобні паперові корони на котів і собак, фотографували їх на тлі книги з написом "конституція". Деякі не довірили "владу" тваринам і оголосили президентами себе.

Дехто "обіграв" шостий президентський термін Лукашенка та інавгурував черепаху - рептилію-довгожителя.

Інші згадали, як Лукашенко називав протестувальників щурами, і одягли корони на мишей.

У Білорусі запустили флешмоб і люди коронують себе та тварин (фото: twitter.com/belteanews)

Забавні знімки підписані так:

Якщо диктатор, то тільки такий!

Інавгурація в окремо взятій квартирі. Зараз ще й посвідчення йому відповідне випишу.

Найповільніший президент доповз до інавгурації.

Президентів у Білорусі стає все більше.

Білоруси влаштовують свої інавгурації...

У Білорусі люди коронують домашніх тварин у відповідь на інавгурацію Лукашенка (фото: twitter.com/belteanews)

Раніше повідомлялося, що в мережі стало вірусним відео конфузу на інавгурації Лукашенка через ляп диктора про "червону руку" на Конституції.

Нагадаємо також, що Лукашенко після інавгурації грубо обізвав білорусів і похвалив силовиків за жорсткі розгони протестувальників.