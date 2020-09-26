Якщо диктатор, то тільки такий: білоруси масово інавгурують котів, собак та мишей (фото)

У Білорусі запустили флешмоб у відповідь на таємну інавгурацію Лукашенка
Скандальна інавгурація Олександра Лукашенка "надихнула" жителів Білорусі на незвичайний флешмоб - люди у відповідь почали активно коронувати домашніх тварин, і викладати фото в інтернет.
Громадяни Білорусі, які не визнають легітимність Лукашенка, вирішили інавгурувати не тільки чотирилапих улюбленців, але й самих себе. Знімки масових жартівливих ритуалів опубліковані в Twitter "Чай з варэннем".
Таким чином білоруси продемонстрували ставлення до проведення Лукашенком таємної церемонії вступу на посаду глави держави, що не визнано багатьма країнами, в тому числі й Україною.
Люди одягали саморобні паперові корони на котів і собак, фотографували їх на тлі книги з написом "конституція". Деякі не довірили "владу" тваринам і оголосили президентами себе.
Дехто "обіграв" шостий президентський термін Лукашенка та інавгурував черепаху - рептилію-довгожителя.
Інші згадали, як Лукашенко називав протестувальників щурами, і одягли корони на мишей.
У Білорусі запустили флешмоб і люди коронують себе та тварин (фото: twitter.com/belteanews)
Забавні знімки підписані так:
У Білорусі люди коронують домашніх тварин у відповідь на інавгурацію Лукашенка (фото: twitter.com/belteanews)
Раніше повідомлялося, що в мережі стало вірусним відео конфузу на інавгурації Лукашенка через ляп диктора про "червону руку" на Конституції.
Нагадаємо також, що Лукашенко після інавгурації грубо обізвав білорусів і похвалив силовиків за жорсткі розгони протестувальників.