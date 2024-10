Дика природа під прицілом. 10 найкращих комп'ютерних ігор про полювання у 2024 році

Hunting Simulator 2

У другій частині серії ігор про полювання 2017 року ви зможете блукати віддаленими лісами Європи, а також широкими пустелями і рівнинами Сполучених Штатів. У Hunting Simulator 2 ви зможете вистежити більше 30 різних тварин, кожна з яких демонструє напрочуд автентичну поведінку.

Що це означає для гравеця? Деякі види легше виявити, в той час як інші вимагають більшого терпіння, а деякі найбільш активні в сутінках, в той час як інші шукають корм на світанку.

Через це полювання складне і забирає багато часу, але, на щастя, у вас є різні інструменти, гаджети і вірний собака, який вам допоможе.

Hunting Unlimited 2010

Розробники підготували чотири різних режими для гравців, які пропонують випробування, вільну гру та редактор місій, що дає вам безліч способів взаємодії з ігровим процесом.

Під час гри у вас буде можливість вистежити понад 20 різних видів, що населяють африканські пустелі та німецькі ліси.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 у цьому списку може виявитися несподіваним, оскільки це не спеціалізована гра для ПК про полювання. Проте вона робить величезний акцент на цій діяльності. Її механіка настільки відточена, що затьмарює багато інших ігор.

Шедевр студії Rockstar є різноманітною дикою природою. Деякі види виявляють боязкість і тікають побачивши гравця, тоді як інші агресивно атакують, відчувши небезпеку.

Ви можете використовувати спеціалізований навик, відомий як "Орлине око", щоб відстежувати тварин, або вибрати більш традиційні методи, такі як вивчення слідів, посліду та останків, залишених хижаками.

Skinwalker Hunt

Приготуйтеся до захоплюючої суміші погоні та жаху у Skinwalker Hunt. Ця гра майстерно створює моторошну плутанину, змушуючи вас гадати, хто ж справжній хижак. Граючи за мисливця-індіанця, ваша єдина мета - вистежити та знищити скінвокера.

Приготуйтеся, адже це завдання зовсім не з легких, адже за кожним кутом підстерігає дедалі більше небезпек. Навіть зустрічі з іншими людьми можуть швидко зіпсуватись. В цілому, це відмінний вибір для тих, хто шукає абсолютно новий досвід, без гумору та жартів.

theHunter Classic

theHunter - дебютний витвір шведської студії Expansive Worlds. Він може похвалитися величезним світом, що кишить різноманітними істотами, від маленьких птахів до великих ссавців, таких як ведмеді.

Він орієнтований на онлайн-гру, дозволяючи вам брати участь у конкурентному чи спільному полюванні з іншими гравцями. Хоча суспільство не дуже велике, віддана фан-база тримає сервери зайнятими.

theHunter: Call of the Wild

theHunter: Call of the Wild є продовженням раніше згаданої гри. На відміну від попередника, вона більше фокусується на режимі одного користувача.

Шведські розробники розробили велику карту, яка охоплює майже 130 квадратних кілометрів та населена різними видами. Ці істоти не просто заскриптовані сутності; їхня поведінка точно змодельована на основі звичок реальних тварин.

Графіка настільки вражаюча, що часто привертає вашу увагу до пейзажу, навіть коли ви переслідуєте свою здобич. Це має бути найреалістичніша і загалом одна з найкращих ігор про полювання станом на 2024 рік.

Death in the Water 2

У Death in the Water 2 ви граєте за дайвера, що досліджує підводний світ у пошуках скарбів, зіштовхуючись із різними істотами.

Битви з акулами - це лише початок; вам також доведеться зіткнутися з тритонами, що мутували, і навіть кракеном. Досвід досить захоплюючий, хоча він більше схиляється до survival horror, ніж до традиційного полювання.

Hunt: Showdown 1896

Розроблена умами, що стоять за серією Crysis, Hunt: Showdown - це захоплюючий багатокористувацький шутер від першої особи. Змішуючи елементи PvP та PvE-геймплея, вона стикає команди гравців із монстрами та іншими мисливцями. Проста перемога над звіром не гарантує перемогу, тому що ваші супротивники спробують завадити залишити карту живим.

Динамічне освітлення, тривожні звуки та присутність надприродних ворогів додають напруженої атмосфери. Це, безперечно, інтенсивний досвід, який врівноважує кооперативну стратегію, бій та постійне почуття саспенсу, що робить його найкращою мисливською грою на ПК за останні роки.

Way of the Hunter

Ті, хто завжди шукає нові мисливські ігри, мають скуштувати Way of the Hunter. Знаходячись у різноманітних умовах, від густих лісів до відкритих рівнин, ви освоїте навички, необхідні для відстеження, приманювання та полювання на різні види диких тварин.

Вибирайте своє спорядження з розумом і покладайтеся на свої гострі почуття, щоб перехитрити свою здобич. Проходячи випробування дикої природи, ви розвинете глибоке розуміння шляху мисливця, що зробить кожне полювання захоплюючою та корисною пригодою.

Monster Hunter World

У цій частині нам представлений відкритий світ, населений гігантськими монстрами, на яких нам потрібно полювати як слідує з назви. У вас є доступ до широкого спектру зброї та інших предметів спорядження, і як тільки ви дослідите істот, ви зіткнетеся з серією епічних битв з місцевими "динозаврами" та іншими чудовиськами.

Також гарною ідеєю буде час від часу готуватиме ситні страви, щоб підтримувати бадьорість духу.

