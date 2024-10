Дикая природа под прицелом. 10 лучших компьютерных игр про охоту в 2024 году

Hunting Simulator 2

Во второй части серии игр об охоте 2017 года вы сможете бродить по отдаленным лесам Европы, а также по обширным пустыням и равнинам Соединенных Штатов. В Hunting Simulator 2 вы сможете выследить более 30 различных животных, каждое из которых демонстрирует удивительно аутентичное поведение.

Что это означает игрока? Некоторые виды легче обнаружить, в то время как другие требуют большего терпения, а некоторые наиболее активны в сумерках, в то время как другие ищут корм на рассвете.

Из-за этого охота сложная и отнимает много времени, но, к счастью, у вас есть различные инструменты, гаджеты и верная собака, которая вам поможет.

Hunting Simulator 2 (фото: GG.deals)

Hunting Unlimited 2010

Разработчики подготовили четыре различных режима для игроков, предлагающих испытания, свободную игру и редактор миссий, что дает вам множество способов взаимодействия с игровым процессом.

Во время игры у вас будет возможность выследить более 20 различных видов, населяющих африканские пустыни и немецкие леса.

Hunting Unlimited 2010 (фото: GG.deals)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 в этом списке может оказаться неожиданным, так как это не специализированная игра для ПК об охоте. Тем не менее, она делает огромный акцент на этой деятельности. Ее механика настолько отточена, что затмевает многие другие игры.

Шедевр студии Rockstar представляет собой разнообразную дикую природу. Некоторые виды проявляют робость и убегают при виде игрока, в то время как другие агрессивно атакуют, почувствовав опасность.

Вы можете использовать специализированный навык, известный как “Орлиный глаз", чтобы отслеживать животных, или выбрать более традиционные методы, такие как изучение следов, помета и останков, оставленных хищниками.

Red Dead Redemption 2 (фото: GG.deals)

Skinwalker Hunt

Приготовьтесь к захватывающей смеси погони и ужаса в Skinwalker Hunt. Эта игра мастерски создает жуткую путаницу, заставляя вас гадать, кто же настоящий хищник. Играя за охотника-индейца, ваша единственная цель - выследить и уничтожить скинвокера.

Приготовьтесь, ведь эта задача совсем не из легких, ведь за каждым углом подстерегает все больше опасностей. Даже встречи с другими людьми могут быстро испортиться. В целом, это отличный выбор для тех, кто ищет совершенно новый опыт, без юмора и шуток.

Skinwalker Hunt (фото: GG.deals)

theHunter Classic

theHunter - дебютное творение шведской студии Expansive Worlds. Он может похвастаться огромным миром, кишащим разнообразными существами, от маленьких птиц до крупных млекопитающих, таких как медведи.

Он ориентирован на онлайн-игру, позволяя вам принимать участие в конкурентной или совместной охоте с другими игроками. Хотя сообщество не совсем огромное, преданная фан-база держит серверы занятыми.

theHunter Classic (фото: GG.deals)

theHunter: Call of the Wild

theHunter: Call of the Wild является продолжением ранее упомянутой игры. В отличие от предшественника, она больше фокусируется на однопользовательском режиме.

Шведские разработчики разработали обширную карту, которая охватывает почти 130 квадратных километров и населена различными видами. Эти существа не просто заскриптованные сущности; их поведение точно смоделировано на основе повадок реальных животных.

Графика настолько впечатляющая, что она часто привлекает ваше внимание к пейзажу, даже когда вы преследуете свою добычу. Это должна быть самая реалистичная и в целом одна из лучших игр про охоту по состоянию на 2024 год.

theHunter: Call of the Wild (фото: GG.deals)

Death in the Water 2

В Death in the Water 2 вы играете за дайвера, исследующего подводный мир в поисках сокровищ, сталкиваясь с различными существами.

Битвы с акулами - это только начало; вам также придется столкнуться с мутировавшими тритонами и даже кракеном. Опыт довольно захватывающий, хотя он больше склоняется к survival horror, чем к традиционной охоте.

Death in the Water 2 (фото: GG.deals)

Hunt: Showdown 1896

Разработанная умами, стоящими за серией Crysis , Hunt: Showdown - это захватывающий многопользовательский шутер от первого лица. Смешивая элементы PvP и PvE-геймплея, она сталкивает команды игроков с монстрами и другими охотниками. Простая победа над зверем не гарантирует победу, так как ваши противники попытаются помешать вам покинуть карту живым.

Динамическое освещение, тревожные звуки и присутствие сверхъестественных врагов добавляют напряженной атмосферы. Это, несомненно, интенсивный опыт, который уравновешивает кооперативную стратегию, бой и постоянное чувство саспенса, что делает его лучшей охотничьей игрой на ПК за последние годы.

Hunt: Showdown 1896 (фото: GG.deals)

Way of the Hunter

Те, кто всегда ищет новые охотничьи игры, должны попробовать Way of the Hunter. Находясь в разнообразных условиях, от густых лесов до открытых равнин, вы освоите навыки, необходимые для отслеживания, приманивания и охоты на различные виды диких животных.

Выбирайте свое снаряжение с умом и полагайтесь на свои острые чувства, чтобы перехитрить свою добычу. Проходя испытания дикой природы, вы разовьете глубокое понимание пути охотника, что сделает каждую охоту захватывающим и полезным приключением.

Way of the Hunter (фото: GG.deals)

Monster Hunter World

В этой части нам представлен открытый мир, населенный гигантскими монстрами, на которых нам нужно охотиться, как следует из названия. У вас есть доступ к широкому спектру оружия и других предметов снаряжения, и как только вы выследите существ, вы столкнетесь с серией эпических сражений с местными "динозаврами" и другими чудовищами.

Также хорошей идеей будет время от времени готовить сытные блюда, чтобы поддерживать бодрость духа.

Monster Hunter World (фото: GG.deals)