13 захоплюючих космічних ігор для різних платформ

Космос завжди манив нас своїми таємницями та безкрайніми просторами, а ігри надають унікальний шанс вирушити в цю захоплюючу подорож. Незалежно від платформи, будь то ПК, консолі чи мобільні пристрої, космічні пригоди чекають на кожного.

Про 13 ігор, які занурять вас в атмосферу космічних пригод, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт ігрової платформи Gamegatehq .

Homeworld Remastered Collection

Платформи: ПК

Радикально оновлена версія стратегії, що славиться опрацьованою сюжетною кампанією. Бої відбуваються в тактичному режимі, але не позбавлені напруги.

Homeworld Remastered Collection (ілюстративне фото: Steam)

Surviving Mars

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Людство покинуло Землю і вирушило на Марс, щоб заснувати там колонію. Вам належить нею керувати. Головне - стежити за киснем та енергією, інакше колонія людей дуже швидко буде спустошена.

Surviving Mars (фото: Paradox Interactive)

FTL: Faster Than Light

Платформи: ПК, iOS

Суміш покрокової стратегії в реальному часі, в якій вам належить керувати безліччю різних систем та відсіків вашого космічного корабля. Дія відбувається в унікальному всесвіті з опрацьованою історією, а живий сюжет не дасть вам занудьгувати ні на хвилину.

FTL: Faster Than Light (фото: Reddit)

Star Wars

Платформи: ПК, Xbox

Одна з найбільш опрацьованих ігор у всесвіті Зоряних війн. Це класична РПГ із досить високим рівнем складності та великою свободою дій.

Ви можете стати доблесним джедаєм або безжальним ситхом, створити свій власний світловий меч і, звичайно ж, подорожувати далекими галактиками.

Star Wars (фото: IGN)

Tales from the Borderlands

Платформи: ПК, PlayStation 3

Справжній подарунок для шанувальників Mad Max, вестернів старої школи та проектів серії Borderlands. Це епізодична пригодницька гра, в якій вам належить відвідати піщані пустки, сповнені небезпечних бандитів і відкритий космос.

Tales from the Borderlands (фото: Wccftech)

XCOM: Enemy Within

Платформи: ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

Покрокова стратегія в одній із найкультовіших науково-фантастичних ігрових серій. Ви керуєте командою елітних бійців з купою крутої зброї, високотехнологічних гаджетів та незвичайних здібностей проти смертоносних інопланетних загарбників.

Тактична складова є однією з найрозвиненіших у цьому жанрі.

XCOM: Enemy Within (фото: Steam)

Tacoma

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Усі мешканці станції Такома таємно зникли, і вас відправили розслідувати інцидент. Вам доведеться пробратися вглиб космічної структури, зустрічаючи ретельно прописаних персонажів через інтерактивну систему доповненої реальності.

Сама станція також добре спроектована, тому заглядати в її різні куточки, роблячи невеликі кроки до розгадки таємниці - справжнє задоволення.

Tacoma (фото: Steam)

Elite Dangerous

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

У цьому космічному симуляторі у вашому розпорядженні величезна галактика із 400 мільярдами зіркових систем. Ви почнете свою подорож на нічим не примітному кораблі і вам доведеться вирішувати, що робити.

Стати безстрашним піратом, хитрим торговцем або цікавим дослідником. Візьміть участь у спекотних битвах або будьте справжнім пацифістом. Однією з головних рис проекту є можливість грати так, як вам подобається.

До речі, керувати космічними кораблями, чи то маневреним винищувачем чи надпотужним вантажним тягачем, в Elite Dangerous неймовірно захоплююче.

Elite Dangerous (фото: Frontier Developments)

EVE Online

Платформи: ПК

Масова багатокористувацька рольова гра, в якій гравці контролюють кожен елемент величезного космосу.

Вирвіться з відносної безпеки стартової системи і опинитесь на справжньому космічному Дикому Заході, де процвітають шпигунство, піратство та шахрайство. І тут раз у раз відбуваються масштабні битви.

EVE Online (фото: Steam)

Everspace

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Космічний екшен roguelike. Коли ви вмираєте, ваші насилу зароблені гроші залишаються з вами. Ви можете витратити їх на поліпшення, так що ви стаєте сильнішими з кожним польотом. Ви просто починаєте знову, задаючись питанням, як далеко ви зможете пролетіти цього разу.

Everspace (фото: Steam)

Destiny 2

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Цей онлайн-шутер з елементами RPG може похвалитися одним із найкрасивіших інопланетних пейзажів в іграх.

Там ви можете битися з іншими гравцями, якщо вам набридне вбивати ворогів, керованих штучним інтелектом.

Destiny 2 (фото: PlayStation Store)

No Man's Sky

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Неймовірно барвистий симулятор, в якому ви можете переміщатися з відкритого космосу на поверхню однієї з множини випадково згенерованих планет без завантажувальних екранів.

Вони є домом для дивних істот, а флора вражає своєю різноманітністю. Ви можете добувати ресурси, будувати бази та виконувати різні завдання.

No Man's Sky (фото: PlayStation)

Kerbal Space Program

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Спробуйте збудувати свій власний літак і вирушити на ньому підкорювати космос. Те, як ви розташуєте одну частину зорельоту і з'єднаєте її з іншою, вплине на вашу здатність злітати. Однак вам також потрібно вміти приземлятися.

Kerbal Space Program (фото: Private Division Store)