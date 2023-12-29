Дивіться, як виглядають українські різдвяні монети різних років: фото

Як виглядають українські різдвяні монети

Багато років поспіль Національний банк тішить колекціонерів чудовими пам’ятними монетами різних номіналів, дизайнів і навіть форм. Виготовлені вони як з дорогоцінних металів, так і ні, тож кожен знайде варіант собі по кишені.

"Дарувати монети на свята - чудова ідея, тож нумізматичну продукцію карбують у всьому світі. Не відстає і Нацбанк України - протягом останніх десятиліть установа випустила чимало монет на будь-який гаманець і смак", - пишуть колекціонери.

"Різдво Христове" 1999 року

У 1999 році НБУ ввів в обіг пам'ятні монети "Різдво Христове" в таких номіналах: 5 грн з нейзильберу, 10 - зі срібла та 50 - із золота. Ринкова вартість останньої сьогодні сягає 50 тис. грн.

Ось так виглядає різдвяна монета (фото: skupkamonet.com.ua)

"До новорічних свят" 2018 рік

У 20218 році Нацбанк випустив монету "До новорічних свят" номіналом 5 грн із нейзильберу з тамподруком. Її реверс прикрашає різдвяна зірка - традиційний атрибут обряду колядування.

Ось так виглядає різдвяна монета (фото: violity.com/ua)

"Щедрик" 2016 рік

До 100-річчя першого виконання твору Миколи Леонтовича "Щедрик" хором Київського університету НБУ 2016 року видав пам'ятну монету у нейзильбері та сріблі номіналом 5 гривень.

Ось так виглядає різдвяна монета (фото: icoins.com.ua)

Ось так виглядає різдвяна монета (фото: izi.ua)

"Щедрик" 2023 рік

У грудні 2023 року НБУ представив колекцію "Щедрик" із трьох срібних монет, яку вперше в історії зробили у формі дзвіночка.

Колекція із трьох срібних монет (фото: Олена Владико/прес-центр НБУ)